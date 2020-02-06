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6 февраля 2020, 10:24



На руднике «Скалистый» началось переоснащение скипо-клетьевого ствола (СКС) № 1.

Глубина ствола СКС-1 достигла проектной – 2 050,5 метра. Теперь строителям предстоит выполнить демонтаж проходческого оборудования и металлоконструкций с последующей установкой оборудования и коммуникаций, необходимых для постоянной эксплуатации - клетей, скипов, конвейерного оборудования, оборудования загрузки скипов, площадок посадки-выхода людей, систем энергообеспечения, вагонообмена, управления, автоматизации и связи на горизонтах и т. д. Кроме этого, ствол будет оборудован кабельными линиями и трубопроводами стволового водоотлива, сжатого воздуха и пожаротушения. В ходе строительства СКС-1 на поверхности построено 16 объектов, необходимых для проходки, 12 из них остаются на постоянный период эксплуатации ствола. За время строительства СКС-1 на поверхность шахтостроители подняли более 330 000 тыс. кубометров отбитой горной массы. Для безаварийной работы и предотвращения доступа воды стенки ствола покрыты слоем бетона толщиной до полуметра. Смонтированы армировка ствола, а также металлические направляющие проводники, по которым будут двигаться клеть, скипы, противовес. В общей сложности установлено более 1 657 тонн металлоконструкций. Для полной переоснастки СКС-1 потребуется около 17 месяцев. По плану работы завершатся во втором квартале 2021 года. Таким образом, основные мероприятия по развитию и строительству самого молодого и перспективного рудника компании будут завершены. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:149 Его проходку подрядная организация завершила в третьей декаде декабря 2019-го.Глубина ствола СКС-1 достигла проектной – 2 050,5 метра. Теперь строителям предстоит выполнить демонтаж проходческого оборудования и металлоконструкций с последующей установкой оборудования и коммуникаций, необходимых для постоянной эксплуатации - клетей, скипов, конвейерного оборудования, оборудования загрузки скипов, площадок посадки-выхода людей, систем энергообеспечения, вагонообмена, управления, автоматизации и связи на горизонтах и т. д.Кроме этого, ствол будет оборудован кабельными линиями и трубопроводами стволового водоотлива, сжатого воздуха и пожаротушения. В ходе строительства СКС-1 на поверхности построено 16 объектов, необходимых для проходки, 12 из них остаются на постоянный период эксплуатации ствола. За время строительства СКС-1 на поверхность шахтостроители подняли более 330 000 тыс. кубометров отбитой горной массы.Для безаварийной работы и предотвращения доступа воды стенки ствола покрыты слоем бетона толщиной до полуметра. Смонтированы армировка ствола, а также металлические направляющие проводники, по которым будут двигаться клеть, скипы, противовес. В общей сложности установлено более 1 657 тонн металлоконструкций.Для полной переоснастки СКС-1 потребуется около 17 месяцев. По плану работы завершатся во втором квартале 2021 года. Таким образом, основные мероприятия по развитию и строительству самого молодого и перспективного рудника компании будут завершены.Фото Дениса Кожевникова