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6 февраля 2020, 10:29



Александр Усс: «Система социальной защиты населения должна работать безукоризненно».

Напомним, Красноярский край начал реформировать отрасль социальной защиты в 2019 году. С октября прошлого года муниципальные учреждения нескольких районов края перешли в подчинение регионального министерства социальной политики, а с 1 января 2020 года – учреждения остальных территорий, в том числе и Норильска. Перед началом структурных преобразований губернатор поставил перед министерством социальной политики две задачи: перемены не должны отразиться на получателях социальных услуг, и сотрудники, которые оказывают людям социальные услуги, не должны пострадать. Опыт пилотных территорий показал, что во время реформирования местные отделения соцзащиты работали в привычных для людей условиях и штатном режиме, возникающие вопросы разрешались в рабочем порядке. Для повышения эффективности работы учреждений соцзащиты с 2018 года в крае внедряют ЕГИССО. В электронной базе данных собраны сведения о мерах социальной поддержки, выплатах и компенсациях, предоставляемых гражданам не только по линии социальной защиты, но и в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и др. Новая система также позволяет людям понять, на какие формы соцподдержки они могут претендовать и как получить эту помощь, что сокращает физические и временные затраты граждан. Жители края могут воспользоваться системой через личный кабинет на сайте ЕГИССО или на портале госуслуг, сообщается на официальном портале региона. Губернатор поручил главам территорий контролировать все вопросы, которые связаны с социальной защитой населения. В том числе в сфере здравоохранения, поскольку они в первую очередь нацелены на улучшение качества жизни жителей края. «Система социальной защиты населения должна работать безукоризненно и оказывать реальную помощь людям, а не демонстрировать активность. У нас для этого достаточно средств и возможностей. И жители края должны быть удовлетворены, прежде всего, качеством нашей работы. Уверен, абсолютное большинство людей, занятых в сфере соцзащиты, это хорошо понимают и именно на этот результат нацелены», – резюмировал Александр Усс. Фото Вадима Кофмана

Просмотров:162 Руководители муниципалитетов края отчитались губернатору Александру Уссу о реформировании системы управления в сфере социальной защиты населения и результатах внедрения единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).Напомним, Красноярский край начал реформировать отрасль социальной защиты в 2019 году. С октября прошлого года муниципальные учреждения нескольких районов края перешли в подчинение регионального министерства социальной политики, а с 1 января 2020 года – учреждения остальных территорий, в том числе и Норильска.Перед началом структурных преобразований губернатор поставил перед министерством социальной политики две задачи: перемены не должны отразиться на получателях социальных услуг, и сотрудники, которые оказывают людям социальные услуги, не должны пострадать. Опыт пилотных территорий показал, что во время реформирования местные отделения соцзащиты работали в привычных для людей условиях и штатном режиме, возникающие вопросы разрешались в рабочем порядке.Для повышения эффективности работы учреждений соцзащиты с 2018 года в крае внедряют ЕГИССО. В электронной базе данных собраны сведения о мерах социальной поддержки, выплатах и компенсациях, предоставляемых гражданам не только по линии социальной защиты, но и в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта и др.Новая система также позволяет людям понять, на какие формы соцподдержки они могут претендовать и как получить эту помощь, что сокращает физические и временные затраты граждан. Жители края могут воспользоваться системой через личный кабинет на сайте ЕГИССО или на портале госуслуг, сообщается на официальном портале региона.Губернатор поручил главам территорий контролировать все вопросы, которые связаны с социальной защитой населения. В том числе в сфере здравоохранения, поскольку они в первую очередь нацелены на улучшение качества жизни жителей края.«Система социальной защиты населения должна работать безукоризненно и оказывать реальную помощь людям, а не демонстрировать активность. У нас для этого достаточно средств и возможностей. И жители края должны быть удовлетворены, прежде всего, качеством нашей работы. Уверен, абсолютное большинство людей, занятых в сфере соцзащиты, это хорошо понимают и именно на этот результат нацелены», – резюмировал Александр Усс.Фото Вадима Кофмана