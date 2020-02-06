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6 февраля 2020, 11:04



В Хатанге и на Диксоне появятся новые здания аэропортов. Старые снесут.

В аэропортах Диксона и Хатанги в рамках технико-экономического обоснования планируется поэтапное выполнение мероприятий, направленных на восстановление инфраструктуры, проведение капитального ремонта искусственных покрытий, оснащение их необходимой спецтехникой, оборудованием. За 2019 год в аэропорту Диксона провели проектно-изыскательные работы, разработали проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта. Кроме того, изготовлены и доставлены железобетонные плиты. Вместе с тем получено более 10 единиц спецтехники для содержания аэродрома, технического обслуживания воздушных судов, доставки пассажиров, груза и почты. В 2020 году согласно проекту в аэропорту отремонтируют покрытие взлётно-посадочной полосы с заменой железобетонных плит. Аналогичные работы в прошлом году проводились и для аэропорта Хатанги, за исключением доставки оборудования, спецавтотехники и железобетонных плит. Они поступят в летнюю навигацию 2020-го. «Аэропорты «Диксон» и «Хатанга» перешли в ведения Российской Федерации, закреплены за федеральным казённым предприятием «Аэропорты Красноярья». По истечении 2019 года мы видим очень хороший сдвиг: закуплен большой обёем техники и оборудования, которого не хватало. Хочу также отметить, что уже изготовлены и в этом году будут доставлены и собраны блок-модульные здания аэропортов, после чего старые снесут, так как они не соответствуют требованиям. Могу сказать с уверенностью, что наши аэропорты получают вторую жизнь», - отметил Олег Мозгунов. Фото администрации Таймыра

Просмотров:163 Накануне под председательством заместителя главы Таймыра Олега Мозгунова состоялось заседание комиссии по авиационной безопасности района, на котором обсуждался вопрос о функционировании аэропортов Диксона и Хатанги в 2019 году и планы по их развитию на 2020 год. Участвовали представители администрации муниципального района, компании «Норильск Авиа», аэропорта «Норильск» и силовых структур.В аэропортах Диксона и Хатанги в рамках технико-экономического обоснования планируется поэтапное выполнение мероприятий, направленных на восстановление инфраструктуры, проведение капитального ремонта искусственных покрытий, оснащение их необходимой спецтехникой, оборудованием.За 2019 год в аэропорту Диксона провели проектно-изыскательные работы, разработали проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта. Кроме того, изготовлены и доставлены железобетонные плиты. Вместе с тем получено более 10 единиц спецтехники для содержания аэродрома, технического обслуживания воздушных судов, доставки пассажиров, груза и почты.В 2020 году согласно проекту в аэропорту отремонтируют покрытие взлётно-посадочной полосы с заменой железобетонных плит.Аналогичные работы в прошлом году проводились и для аэропорта Хатанги, за исключением доставки оборудования, спецавтотехники и железобетонных плит. Они поступят в летнюю навигацию 2020-го.«Аэропорты «Диксон» и «Хатанга» перешли в ведения Российской Федерации, закреплены за федеральным казённым предприятием «Аэропорты Красноярья». По истечении 2019 года мы видим очень хороший сдвиг: закуплен большой обёем техники и оборудования, которого не хватало. Хочу также отметить, что уже изготовлены и в этом году будут доставлены и собраны блок-модульные здания аэропортов, после чего старые снесут, так как они не соответствуют требованиям. Могу сказать с уверенностью, что наши аэропорты получают вторую жизнь», - отметил Олег Мозгунов.Фото администрации Таймыра