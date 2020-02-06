Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42437

6 февраля 2020, 11:40



В Красноярском крае нет случаев заражения коронавирусом.

С 1 января 2020 года с самолётов, прибывших из-за рубежа (Таиланд, Вьетнам и другие страны), были сняты и госпитализированы 5 человек. Все пациенты обследованы. У троих диагностированы респираторные заболевания, двое отпущены по месту жительства. Наличие коронавируса не подтверждено. Поступила информация о трёх контактных лицах, прибывших из КНР и приехавших в Красноярск из других регионов. Все обследованы. У двоих выявлено респираторное заболевание, один здоров. Двое госпитализированы в стационар для лечения респираторной инфекции. Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в КНР усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска государственной границы в аэропорту Красноярска. Специалисты проверяют пассажиров и членов экипажей бортов – осуществляется термометрия с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту воздушного судна и в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров. Обеспечена полная готовность медицинской службы аэропорта, учреждений здравоохранения Красноярского края к работе в случае выявления среди пассажиров подозрения на инфекционные заболевания. Фото Павла Михеева

Просмотров:128 У пациентов, находящихся в стационарах лечебных учреждений, не выявлено наличие коронавируса, сообщает минздрав региона.С 1 января 2020 года с самолётов, прибывших из-за рубежа (Таиланд, Вьетнам и другие страны), были сняты и госпитализированы 5 человек. Все пациенты обследованы. У троих диагностированы респираторные заболевания, двое отпущены по месту жительства. Наличие коронавируса не подтверждено.Поступила информация о трёх контактных лицах, прибывших из КНР и приехавших в Красноярск из других регионов. Все обследованы. У двоих выявлено респираторное заболевание, один здоров. Двое госпитализированы в стационар для лечения респираторной инфекции.Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в КНР усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска государственной границы в аэропорту Красноярска. Специалисты проверяют пассажиров и членов экипажей бортов – осуществляется термометрия с помощью переносного бесконтактного тепловизора на борту воздушного судна и в зоне прибытия с помощью стационарных тепловизоров. Обеспечена полная готовность медицинской службы аэропорта, учреждений здравоохранения Красноярского края к работе в случае выявления среди пассажиров подозрения на инфекционные заболевания.Фото Павла Михеева