Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42438

6 февраля 2020, 11:53



Норильчан приглашают принять участие в розыгрыше Кубка города по армрестлингу.

Подробную информацию можно узнать по телефону 8-913-504-15-45.

Просмотров:135 Соревнования - 7AFC - стартуют 8 февраля и продлятся до 14 марта. Участникам предстоит выявить сильнейших в шести весовых категориях. Схватки будут проходить каждую субботу с 17.00 в СРК «Арена».Подробную информацию можно узнать по телефону 8-913-504-15-45.