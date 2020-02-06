Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42439

6 февраля 2020, 12:15



Метель продолжается. Норильские школьники четвёртый день подряд не ходят на уроки.

Сейчас в городе метель и плохая видимость, ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в районах Талнах, Кайеркан порывы 22-27 м/с, температура воздуха -7…-12ºС. Аэропорт работает по фактической погоде. Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического и автобусов 31-го и 33-го маршрутов, которые ходят по расписанию. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:172 С 3 февраля в Норильске действует штормовое предупреждение по очень сильному ветру. Порывы достигали 30 метров в секунду. В связи с этим всем ученикам с 1 по 11 класс разрешено не посещать занятия.Сейчас в городе метель и плохая видимость, ветер южный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в районах Талнах, Кайеркан порывы 22-27 м/с, температура воздуха -7…-12ºС.Аэропорт работает по фактической погоде. Автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического и автобусов 31-го и 33-го маршрутов, которые ходят по расписанию.Фото Дениса Кожевникова