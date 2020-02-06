Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42440

6 февраля 2020, 12:29



Детская библиотека имени Саши Петряева приглашает юных норильчан принять участие в городских конкурсах чтецов, посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам надо представить на суд жюри одно произведение продолжительностью не более трёх минут, посвящённое теме Великой Отечественной войны, декламируемое по памяти. Во время выступления приветствуется использование костюма и музыкального сопровождения, соответствующего теме. Конкурс для учащихся 1-4-х классов состоится 24 марта в 15.00, для 5-8-х классов – 25 марта в 15.00 в детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: проспект Ленинский, д. 20а. Телефон для справок 48-19-63. Подробнее об условиях участия, регистрации и критериях оценки можно узнать из положения о конкурсе. Документ опубликован на официальном сайте норильской ЦБС mucbs.ru. Фото ЦБС г.Норильска

Просмотров:128 Участникам надо представить на суд жюри одно произведение продолжительностью не более трёх минут, посвящённое теме Великой Отечественной войны, декламируемое по памяти. Во время выступления приветствуется использование костюма и музыкального сопровождения, соответствующего теме.Конкурс для учащихся 1-4-х классов состоится 24 марта в 15.00, для 5-8-х классов – 25 марта в 15.00 в детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: проспект Ленинский, д. 20а. Телефон для справок 48-19-63.Подробнее об условиях участия, регистрации и критериях оценки можно узнать из положения о конкурсе. Документ опубликован на официальном сайте норильской ЦБС mucbs.ru.Фото ЦБС г.Норильска