Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42441

6 февраля 2020, 12:52



Более 86% школьников города получают питание в школьных столовых.

Доля школьников, обеспеченных бесплатным питанием как мерой дополнительной социальной поддержки, составляет 13,63% от количества питающихся. Распределение школьников льготной категории таково: 14,2% составляют ребята из многодетных семей, 4,4% - из семей одиноких родителей, 37,8% - обучающиеся с ОВЗ, 41,7% - малообеспеченные семьи, 1,5% - из семей, находящихся в социально опасном положении, менее 1% - дети-сироты. Напомним, что бесплатным школьным питанием (горячими завтраками) обеспечиваются школьники всех параллелей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Бесплатно горячие завтраки и обеды получают ученики с ОВЗ, не проживающие в интернате. Специалисты напоминают, что по вопросам оформления льготного питания необходимо обращаться в общеобразовательные учреждения к ответственным за организацию питания; к социальному педагогу школы, а также к специалистам управления общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 6, или по телефону 43-72-00 (*3253). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:134 С 1-го по 4-й класс питаются все обучающиеся, с 5-го по 9-й класс – 79,52%, с 10-го по 11-й класс – 61,31%, сообщили в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска.Доля школьников, обеспеченных бесплатным питанием как мерой дополнительной социальной поддержки, составляет 13,63% от количества питающихся. Распределение школьников льготной категории таково: 14,2% составляют ребята из многодетных семей, 4,4% - из семей одиноких родителей, 37,8% - обучающиеся с ОВЗ, 41,7% - малообеспеченные семьи, 1,5% - из семей, находящихся в социально опасном положении, менее 1% - дети-сироты.Напомним, что бесплатным школьным питанием (горячими завтраками) обеспечиваются школьники всех параллелей из малообеспеченных семей, многодетных семей, детей одиноких родителей, детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Бесплатно горячие завтраки и обеды получают ученики с ОВЗ, не проживающие в интернате.Специалисты напоминают, что по вопросам оформления льготного питания необходимо обращаться в общеобразовательные учреждения к ответственным за организацию питания; к социальному педагогу школы, а также к специалистам управления общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 6, или по телефону 43-72-00 (*3253).Фото Владимира Макушкина