Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42442

6 февраля 2020, 13:10



В Норильске в этом году отремонтируют четыре почтовых отделения.

В помещениях на ул. Комсомольской, 33, и ул. Енисейской, 8а, сделают текущий ремонт; отделение на ул. Югославской, 16, приведут в соответствие с программой «Доступная среда». Обновится и кайерканское отделение почтовой связи на ул. Шахтёрской, 6, до нового формата. Всего же «Почта России» отремонтирует 74 отделения почтовой связи в Красноярском крае. Ремонтные работы пройдут не только в городских отделениях связи, но и в сельских почтовых отделениях региона. В них будет произведена замена окон, отделка стен и потолков, обновлено напольное покрытие. В рамках программы «Доступная среда» 49 отделений связи оборудуют комплексом доступности для маломобильных групп населения. Запланирована установка пандусов, выкладка тактильной плитки, размещение табличек со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты и др. Кроме этого, запланировано открытие шести отделений почтовой связи нового формата. Отделения оснастят современным оборудованием, они будут оказывать полный комплекс почтовых и финансовых услуг. Модернизация запланирована в крупных городах и небольших поселениях. Адресная программа охватит 10 городов и 24 района края. На время проведения ремонтных работ, обещают специалисты, жители соответствующих населённых пунктов будут обеспечены бесперебойным предоставлением услуг почтовой связи, сообщили в УФСП Красноярского края. Напомним, в 2019 году «Почта России» модернизировала 53 отделения связи Красноярского края. 48 из них были отремонтированы в рамках проекта «Доступная среда», ещё в пяти отделениях проведены текущие ремонтные работы. Фото Ирины Яринской

Просмотров:153 В помещениях на ул. Комсомольской, 33, и ул. Енисейской, 8а, сделают текущий ремонт; отделение на ул. Югославской, 16, приведут в соответствие с программой «Доступная среда». Обновится и кайерканское отделение почтовой связи на ул. Шахтёрской, 6, до нового формата.Всего же «Почта России» отремонтирует 74 отделения почтовой связи в Красноярском крае. Ремонтные работы пройдут не только в городских отделениях связи, но и в сельских почтовых отделениях региона. В них будет произведена замена окон, отделка стен и потолков, обновлено напольное покрытие.В рамках программы «Доступная среда» 49 отделений связи оборудуют комплексом доступности для маломобильных групп населения. Запланирована установка пандусов, выкладка тактильной плитки, размещение табличек со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты и др.Кроме этого, запланировано открытие шести отделений почтовой связи нового формата. Отделения оснастят современным оборудованием, они будут оказывать полный комплекс почтовых и финансовых услуг.Модернизация запланирована в крупных городах и небольших поселениях. Адресная программа охватит 10 городов и 24 района края. На время проведения ремонтных работ, обещают специалисты, жители соответствующих населённых пунктов будут обеспечены бесперебойным предоставлением услуг почтовой связи, сообщили в УФСП Красноярского края.Напомним, в 2019 году «Почта России» модернизировала 53 отделения связи Красноярского края. 48 из них были отремонтированы в рамках проекта «Доступная среда», ещё в пяти отделениях проведены текущие ремонтные работы.Фото Ирины Яринской