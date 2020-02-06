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6 февраля 2020, 13:28



Власти Таймыра предлагают установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в регионе.

В частности, предлагается ввести полный запрет на розничную продажу алкоголя в отдельных населённых пунктах региона на основании решений представительных органов муниципальных образований, в состав которых они входят. Запретить продажу спиртного с 22 до 9 часов по местному времени, а также во время проведения в городах и посёлках культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и прочих массовых мероприятий. К данной категории предлагается отнести мероприятия, проводимые в общественных местах: на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоёмов и т. п. Принятие данных ограничений, по мнению главы Таймыра, будет способствовать защите здоровья, прав и законных интересов граждан, а также повысит эффективность контроля за соблюдением законодательства. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:145 По инициативе главы Таймыра Евгения Вершинина депутаты районного Совета намерены обратиться к органам государственной власти Красноярского края с предложением принять нормативные акты, устанавливающие дополнительные ограничения по времени, условиям и местам розничной продажи алкоголя.В частности, предлагается ввести полный запрет на розничную продажу алкоголя в отдельных населённых пунктах региона на основании решений представительных органов муниципальных образований, в состав которых они входят. Запретить продажу спиртного с 22 до 9 часов по местному времени, а также во время проведения в городах и посёлках культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и прочих массовых мероприятий. К данной категории предлагается отнести мероприятия, проводимые в общественных местах: на улицах, площадях, в парках, скверах, у водоёмов и т. п.Принятие данных ограничений, по мнению главы Таймыра, будет способствовать защите здоровья, прав и законных интересов граждан, а также повысит эффективность контроля за соблюдением законодательства.Фото Дениса Кожевникова