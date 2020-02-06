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6 февраля 2020, 14:30



На пять звёзд. В «Полярной звезде» Норильска обновился номерной фонд и холл.

В гостиничном комплексе «Полярная звезда» завершился второй этап ремонта второго корпуса. Теперь здесь обновлены номерной фонд, входная группа и зона регистрации гостей. Работы закончились 31 января. Как рассказала Татьяна Пачгина, начальник административно-хозяйственного управления ЗФ «Норникеля», последняя реконструкция гостиничного комплекса «Полярная звезда» проводилась в 2002 году. А в 2017-м руководство компании «Норникель» решило отремонтировать номерной фонд второго корпуса комплекса. Первый этап работ прошёл в течение двух лет – 2018 и 2019 годы. Вторым этапом стало обновление входной группы и зоны ресепшен, конкурс выиграли подрядчики из Екатеринбурга. Светлая цветовая гамма и декоративные элементы придают интерьеру новый стиль. Впереди третий этап работ – разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации обновления номерного фонда первого корпуса гостиничного комплекса. Сам ремонт пройдёт в течение 2021-2023 годов, помимо номеров он затронет два ресторана и конференц-зал. Проведение комплекса мероприятий, в том числе и капитальный ремонт 42 номеров гостиничного комплекса «Полярная звезда», привело к успешной проверке сертификации по новой государственной системе классификации гостиниц и получению категории «5 звёзд», пояснила Татьяна Коржовская, директор гостиничной дирекции «Норильскникельсервис», произошло это 21 июня 2019 года. - Нашим коллективом была проведена большая работа. Решением Федеральной аттестационной комиссии в сфере туризма гостиница получила свидетельство государственного образца по новой системе классификации гостиниц. Чтобы подтвердить «звёздность», мы выполнили весь перечень требований, очень большой и строгий, который проходил в четыре этапа. По каждому этапу проводилась балльная оценка на соответствие требованиям. В числе прочего оговаривались: общие помещения и их площади, освещённость, напольное покрытие, комплектация номерного фонда, наличие парковки, плавательного бассейна, ресторанов, спортзала, сауны, конференц-зала и прочих услуг. Важен даже выбор профессиональных моющих средств для уборки номеров, - отметила Татьяна Коржовская. Номера первой и высшей категории включают в себя всё необходимое: кофе-машину, сплит-систему, мини-бар, комплементарную продукцию, удобную душевую кабину, телевизор, интернет, сейф, гладильные комплексы и многое другое для обеспечения комфорта. Ещё одна важная новость для гостиничной сферы в нашем городе: гостиница «Норильск» начала сотрудничество с одной из крупнейших интернет-платформ Booking.com. По словам Татьяны Коржовской, теперь на всемирно известном сайте каждый гость из любой точки мира может произвести надёжное и выгодное бронирование. И это не единственный пример развития гостиничного дела на территории. Напомним, осенью 2020 года планируется открыть бизнес-отель на 5 этажей и 132 комфортабельных номера. Работы по реконструкции здания бывшей гостинки на пл. Металлургов, 25, ведутся в рамках федерально-целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Строительство ведётся на условиях софинансирования администрации Норильска и индивидуального предпринимателя Фаига Давудова. К ноябрю следующего года норильчанам представят трёхзвездочный гостиничный комплекс общей площадью более 6 000 квадратных метров. Помимо комфортабельных номеров в здании предусмотрены ресторан, фитнес-зал, салон красоты, СПА-центр, конференц-зал и современная химчистка. Все объекты дополнительной инфраструктуры будут доступны не только постояльцам, но и жителям района. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:131 В гостиничном комплексе «Полярная звезда» завершился второй этап ремонта второго корпуса. Теперь здесь обновлены номерной фонд, входная группа и зона регистрации гостей.Работы закончились 31 января. Как рассказала Татьяна Пачгина, начальник административно-хозяйственного управления ЗФ «Норникеля», последняя реконструкция гостиничного комплекса «Полярная звезда» проводилась в 2002 году. А в 2017-м руководство компании «Норникель» решило отремонтировать номерной фонд второго корпуса комплекса. Первый этап работ прошёл в течение двух лет – 2018 и 2019 годы. Вторым этапом стало обновление входной группы и зоны ресепшен, конкурс выиграли подрядчики из Екатеринбурга. Светлая цветовая гамма и декоративные элементы придают интерьеру новый стиль. Впереди третий этап работ – разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации обновления номерного фонда первого корпуса гостиничного комплекса. Сам ремонт пройдёт в течение 2021-2023 годов, помимо номеров он затронет два ресторана и конференц-зал.Проведение комплекса мероприятий, в том числе и капитальный ремонт 42 номеров гостиничного комплекса «Полярная звезда», привело к успешной проверке сертификации по новой государственной системе классификации гостиниц и получению категории «5 звёзд», пояснила Татьяна Коржовская, директор гостиничной дирекции «Норильскникельсервис», произошло это 21 июня 2019 года.- Нашим коллективом была проведена большая работа. Решением Федеральной аттестационной комиссии в сфере туризма гостиница получила свидетельство государственного образца по новой системе классификации гостиниц. Чтобы подтвердить «звёздность», мы выполнили весь перечень требований, очень большой и строгий, который проходил в четыре этапа. По каждому этапу проводилась балльная оценка на соответствие требованиям. В числе прочего оговаривались: общие помещения и их площади, освещённость, напольное покрытие, комплектация номерного фонда, наличие парковки, плавательного бассейна, ресторанов, спортзала, сауны, конференц-зала и прочих услуг. Важен даже выбор профессиональных моющих средств для уборки номеров, - отметила Татьяна Коржовская.Номера первой и высшей категории включают в себя всё необходимое: кофе-машину, сплит-систему, мини-бар, комплементарную продукцию, удобную душевую кабину, телевизор, интернет, сейф, гладильные комплексы и многое другое для обеспечения комфорта.Ещё одна важная новость для гостиничной сферы в нашем городе: гостиница «Норильск» начала сотрудничество с одной из крупнейших интернет-платформ Booking.com. По словам Татьяны Коржовской, теперь на всемирно известном сайте каждый гость из любой точки мира может произвести надёжное и выгодное бронирование.И это не единственный пример развития гостиничного дела на территории. Напомним, осенью 2020 года планируется открыть бизнес-отель на 5 этажей и 132 комфортабельных номера. Работы по реконструкции здания бывшей гостинки на пл. Металлургов, 25, ведутся в рамках федерально-целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Строительство ведётся на условиях софинансирования администрации Норильска и индивидуального предпринимателя Фаига Давудова. К ноябрю следующего года норильчанам представят трёхзвездочный гостиничный комплекс общей площадью более 6 000 квадратных метров. Помимо комфортабельных номеров в здании предусмотрены ресторан, фитнес-зал, салон красоты, СПА-центр, конференц-зал и современная химчистка. Все объекты дополнительной инфраструктуры будут доступны не только постояльцам, но и жителям района.Фото Владимира Макушкина