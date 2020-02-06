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6 февраля 2020, 14:49



Компания «ВостокУголь», разрабатывающая угольное месторождение на Диксоне, может быть продана госкорпорации «Росатом».

Возможные причины продажи - снижение цен и спроса на уголь, а также претензии со стороны Росприроднадзора, сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь». Проектом также может заинтересоваться угольный холдинг «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, уже являющегося одним из компаньонов в таймырском проекте «Восток-Ойл». Стоимость угольного проекта на Диксоне оценивается в 6 млрд руб. Эксперты отмечают, что от реализации планов по добыче угля на Таймыре зависит выполнение майского указа президента Владимира Путина, который поставил цель - увеличить грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году. В конце 2018-го правительство назначило «Росатом» единым инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути. К уже обозначенным проблемам компании «ВостокУголь-Диксон» заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша добавил то, что у «ВостокУгля» нет своего флота ледового класса для вывоза угля в зимний период. Прогнозные ресурсы месторождения угля на Таймыре - порядка 225 млрд т качественных марок угля. Открыто два месторождения с совокупными запасами 69 млн т. Одно из них – Сарыдасайское - расположено в 120 километрах к юго-востоку от Диксона. Для освоения планируется строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с перспективой увеличения выработки в два раза. В состав кластера войдут угольный разрез, обогатительная фабрика, жилой городок и объекты жизнеобеспечения. В этом году проект должен пройти государственную экологическую экспертизу и Главгосэкпертизу. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:109 Возможные причины продажи - снижение цен и спроса на уголь, а также претензии со стороны Росприроднадзора, сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь».Проектом также может заинтересоваться угольный холдинг «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, уже являющегося одним из компаньонов в таймырском проекте «Восток-Ойл». Стоимость угольного проекта на Диксоне оценивается в 6 млрд руб.Эксперты отмечают, что от реализации планов по добыче угля на Таймыре зависит выполнение майского указа президента Владимира Путина, который поставил цель - увеличить грузооборот по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году. В конце 2018-го правительство назначило «Росатом» единым инфраструктурным оператором по развитию Северного морского пути. К уже обозначенным проблемам компании «ВостокУголь-Диксон» заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша добавил то, что у «ВостокУгля» нет своего флота ледового класса для вывоза угля в зимний период.Прогнозные ресурсы месторождения угля на Таймыре - порядка 225 млрд т качественных марок угля. Открыто два месторождения с совокупными запасами 69 млн т. Одно из них – Сарыдасайское - расположено в 120 километрах к юго-востоку от Диксона. Для освоения планируется строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с перспективой увеличения выработки в два раза. В состав кластера войдут угольный разрез, обогатительная фабрика, жилой городок и объекты жизнеобеспечения.В этом году проект должен пройти государственную экологическую экспертизу и Главгосэкпертизу.Фото Дениса Кожевникова