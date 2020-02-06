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6 февраля 2020, 15:12



В ГЦК отметят день влюблённых в КВН.

В Городском центре культуры 22 февраля состоится игра молодёжных сборных Норильской лиги КВН «День влюблённых в КВН». Участвуют пять команд: «Норильское Бутово», «Воробьиные бои», «Дичь», «Альфа фанатки», «Дети детектива Шафта». Молодым норильским кавээнщикам предстоит пройти три конкурсных испытания: «Приветствие», «Разминка с залом» и «Конкурс капитанов» и повеселить публику. Начало в 18.00. Справки по телефону 22-08-60.

Просмотров:95 В Городском центре культуры 22 февраля состоится игра молодёжных сборных Норильской лиги КВН «День влюблённых в КВН». Участвуют пять команд: «Норильское Бутово», «Воробьиные бои», «Дичь», «Альфа фанатки», «Дети детектива Шафта». Молодым норильским кавээнщикам предстоит пройти три конкурсных испытания: «Приветствие», «Разминка с залом» и «Конкурс капитанов» и повеселить публику.Начало в 18.00. Справки по телефону 22-08-60.