Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42447
6 февраля 2020, 16:02

NordStar выполнил все рейсы в Норильск, задержанные с 3 по 5 февраля из-за пурги.


Благодаря кратковременному улучшению погоды три самолёта авиакомпании совершили посадку в норильском аэропорту вчера. Сегодня утром были доставлены пассажиры пяти задержанных рейсов из Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе рейсы, ожидавшие вылета в запасном аэропорту в Красноярске.
С 3 февраля в связи с сильной метелью и штормовым ветром аэропорт Норильска работает по фактической погоде.
«В настоящее время метеоусловия по-прежнему затрудняют работу аэропорта, тем не менее вылеты рейсов из Норильска авиакомпании NordStar выполняются при первой возможности, - отмечают в пресс-службе авиакомпании. – В аэропортах вылета и в запасных аэропортах с пассажирами работали представители компании и оказывались все предусмотренные Федеральными авиационными правилами услуги. За весь период ожидания вылета в гостиницах было размещено 1 425 пассажиров задержанных рейсов. Всем пассажирам предоставлялись напитки и питание, а также трансферт в аэропорт».
Информации по времени выполнения норильских рейсов можно получить у представителей NordStar в аэропортах присутствия или в контактном центре авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2).
Фото Ирины Яринской
Просмотров:85
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 6 февраля 2020 
16:35   25-летняя девушка получила наркотики по почте и собиралась их реализовать в Норильске и Дудинке. 16:04   Россельхознадзор уничтожил в Норильске 4,5 тонны говядины.
16:02   NordStar выполнил все рейсы в Норильск, задержанные с 3 по 5 февраля из-за пурги. 15:12   В ГЦК отметят день влюблённых в КВН.
14:49   Компания «ВостокУголь», разрабатывающая угольное месторождение на Диксоне, может быть продана госкорпорации «Росатом». 14:30   На пять звёзд. В «Полярной звезде» Норильска обновился номерной фонд и холл.
13:28   Власти Таймыра предлагают установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в регионе. 13:10   В Норильске в этом году отремонтируют четыре почтовых отделения.
12:52   Более 86% школьников города получают питание в школьных столовых. 12:29   Детская библиотека имени Саши Петряева приглашает юных норильчан принять участие в городских конкурсах чтецов, посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
12:15   Метель продолжается. Норильские школьники четвёртый день подряд не ходят на уроки. 11:53   Норильчан приглашают принять участие в розыгрыше Кубка города по армрестлингу.
11:40   В Красноярском крае нет случаев заражения коронавирусом. 11:04   В Хатанге и на Диксоне появятся новые здания аэропортов. Старые снесут.
10:29   Александр Усс: «Система социальной защиты населения должна работать безукоризненно». 10:24   На руднике «Скалистый» началось переоснащение скипо-клетьевого ствола (СКС) № 1.

 5 февраля 2020 
19:16   В Норильске возобновлено авиасообщение. 17:49   За прошлый год клиенты «Почты России» в Красноярском крае выиграли в лотерею более 80 миллионов рублей. Наиболее активно лотерейные билеты покупают в Красноярске и Норильске.
17:34   В отдалённые поселки Таймыра увеличили количество авиарейсов. 17:21   Первая вода поэтапного подключения новой водогрейной котельной поступила на этой неделе на площадку рудника «Скалистый».
17:18   В 2019 году норильчане сделали подарок мошенникам на 15 миллионов рублей. 17:10   Индия решила войти в проект «Роснефти» на Таймыре.
17:01   Пришло время танцевать. На сцене ГЦК - «Болеро» и «Норильские звёздочки». 15:58   Коммерческие автобусы маршрутов № 27 и № 30 будут останавливаться у «Аквариума».
15:45   Затопленную советскую атомную подводную лодку К-27 планируют поднять со дна Карского моря. 14:58   15-летний юноша решил прокатиться на отцовском снегоходе и попался сотрудникам ГИБДД.
14:46   Режиссёр фильма «Чёрное пальто» Ольга Проскурина рассказала журналистам о предстоящем фестивале моды и современного искусства, который пройдёт в Норильске с 14 по 18 февраля 13:42   Вчера ночью в Норильске были угнаны три иномарки.
12:44   «Восток Ойл» может стать локомотивом развития предприятий региона. 12:34   Перечень работ по капремонту дополнят усилением стен и лестничных маршей.
11:46   Норильск попал в зону действия мощного циклона, который сдавать свои позиции в ближайшие дни не намерен.

 4 февраля 2020 
17:54   В Норильске прошёл традиционный фестиваль спортивной борьбы. 17:49   Выставка современного искусства откроется в Норильске. В основе экспозиции – рентгенографические снимки.
17:40   С 1 февраля проиндексировали социальные выплаты. 17:30   На льду Дворца спорта «Арктика» прошёл второй этап Кубка Норильска по фигурному катанию.
17:06   3,5 тысячи старшеклассников Норильска будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в этом году. 16:02   На авангардное фэшн-шоу, которое пройдёт в Норильске 14 февраля, требуются модели.
15:31   В Норильске побывал драматург Михаил Дурненков, задача которого - создать пьесу о жизни Александра Колчака. Премьера спектакля запланирована на осень. 15:28   В Норильске прошёл открытый Кубок северных городов региона по волейболу среди молодёжных женских команд.
14:52   Норильчанам предлагают оценить работу муниципальной власти. 13:17   Норильчанки – победители и призёры чемпионата и первенства Красноярского края по спортивной акробатике.
13:12   Невнимательность водителей стала причиной 9 ДТП за прошедшие сутки. В одном пострадали люди. 12:11   10 жителей Талнаха награждены по случаю 55-летия района.
11:59   «Норникель» победил в номинации «Проект года» премии Global CIO. 11:52   Со вчерашнего дня норильский аэропорт не может принять самолёты. В городе продолжается метель.

 3 февраля 2020 
18:39   На автовокзале Норильска скапливаются люди, которые не могут уехать в Кайеркан из-за плохой погоды. 18:02   Кайерканская «Снежинка» присоединилась к Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается».
17:31   На первый турнир по робототехнике, прошедший в рамках образовательного проекта «Робоникель», собралось свыше 150 участников. 16:53   Норильчане провели ежегодный форум «Твоё время» в Дудинке.
16:26   В Таймырском доме народного творчества 30 января открылась выставка «Юрий Афонов. Аргиш продолжается».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх