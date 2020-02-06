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6 февраля 2020, 16:02



NordStar выполнил все рейсы в Норильск, задержанные с 3 по 5 февраля из-за пурги.

С 3 февраля в связи с сильной метелью и штормовым ветром аэропорт Норильска работает по фактической погоде. «В настоящее время метеоусловия по-прежнему затрудняют работу аэропорта, тем не менее вылеты рейсов из Норильска авиакомпании NordStar выполняются при первой возможности, - отмечают в пресс-службе авиакомпании. – В аэропортах вылета и в запасных аэропортах с пассажирами работали представители компании и оказывались все предусмотренные Федеральными авиационными правилами услуги. За весь период ожидания вылета в гостиницах было размещено 1 425 пассажиров задержанных рейсов. Всем пассажирам предоставлялись напитки и питание, а также трансферт в аэропорт». Информации по времени выполнения норильских рейсов можно получить у представителей NordStar в аэропортах присутствия или в контактном центре авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2). Фото Ирины Яринской

Просмотров:85 Благодаря кратковременному улучшению погоды три самолёта авиакомпании совершили посадку в норильском аэропорту вчера. Сегодня утром были доставлены пассажиры пяти задержанных рейсов из Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе рейсы, ожидавшие вылета в запасном аэропорту в Красноярске.С 3 февраля в связи с сильной метелью и штормовым ветром аэропорт Норильска работает по фактической погоде.«В настоящее время метеоусловия по-прежнему затрудняют работу аэропорта, тем не менее вылеты рейсов из Норильска авиакомпании NordStar выполняются при первой возможности, - отмечают в пресс-службе авиакомпании. – В аэропортах вылета и в запасных аэропортах с пассажирами работали представители компании и оказывались все предусмотренные Федеральными авиационными правилами услуги. За весь период ожидания вылета в гостиницах было размещено 1 425 пассажиров задержанных рейсов. Всем пассажирам предоставлялись напитки и питание, а также трансферт в аэропорт».Информации по времени выполнения норильских рейсов можно получить у представителей NordStar в аэропортах присутствия или в контактном центре авиакомпании по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (для бесплатных звонков по России абонентов мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС и Tele2).Фото Ирины Яринской