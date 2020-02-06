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6 февраля 2020, 16:04



Россельхознадзор уничтожил в Норильске 4,5 тонны говядины.

Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, четвертины замороженной говядины общим весом 4,5 тонны были обнаружены во время контрольных мероприятий в морском порту Дудинки. Продукция была ввезена из Красноярска. На мясе отсутствовали необходимые оттиски клейм госветслужбы. Из-за этого товар невозможно идентифицировать на соответствие сопроводительным документам. В то же время по данным федеральной информационной системы «Меркурий», в Красноярске был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на данную продукцию. Данный факт свидетельствует о том, что ветеринарное оформление мяса было сделано формально, без проведения осмотра. Информация об этом направлена в краевую службу по ветнадзору. Вся продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожена на специализированном предприятии в Норильске под контролем специалистов Россельхознадзора.

Просмотров:71 Причиной тому стало отсутствие необходимых ветеринарных штампов.Как рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, четвертины замороженной говядины общим весом 4,5 тонны были обнаружены во время контрольных мероприятий в морском порту Дудинки. Продукция была ввезена из Красноярска.На мясе отсутствовали необходимые оттиски клейм госветслужбы. Из-за этого товар невозможно идентифицировать на соответствие сопроводительным документам. В то же время по данным федеральной информационной системы «Меркурий», в Красноярске был оформлен ветеринарный сопроводительный документ на данную продукцию. Данный факт свидетельствует о том, что ветеринарное оформление мяса было сделано формально, без проведения осмотра.Информация об этом направлена в краевую службу по ветнадзору. Вся продукция, не соответствующая ветеринарно-санитарным требованиям, уничтожена на специализированном предприятии в Норильске под контролем специалистов Россельхознадзора.