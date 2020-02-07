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7 февраля 2020, 12:10



В школы Таймыра поступят первые буквари по энецкому языку.

Книги ожидаются в середине марта, сообщили в администрации района. Макет учебного пособия "Онай энчу букварь" – первого букваря по энецкому языку, а также макет рабочей тетради напечатают в Санкт-Петербурге тиражом 200 экземпляров. Автор букваря – почётный работник образования, ветеран труда, автор книг для обучения детей родному языку Дарья Болина. Средства на выпуск букваря и рабочих тетрадей выделила автономная некоммерческая организация "Экспертный центр – проектный офис развития Арктики" (ПОРА).

Просмотров:148 Книги ожидаются в середине марта, сообщили в администрации района.Макет учебного пособия "Онай энчу букварь" – первого букваря по энецкому языку, а также макет рабочей тетради напечатают в Санкт-Петербурге тиражом 200 экземпляров.Автор букваря – почётный работник образования, ветеран труда, автор книг для обучения детей родному языку Дарья Болина.Средства на выпуск букваря и рабочих тетрадей выделила автономная некоммерческая организация "Экспертный центр – проектный офис развития Арктики" (ПОРА).