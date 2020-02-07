Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42454

7 февраля 2020, 12:15



Завтра на "Оль-Гуле" состоится одно из главных лыжных спортивных событий в году - «Лыжня России».

Регистрация участников начнётся в 9.30 - 11.15, официальная церемония открытия назначена на 11.45 - 12.00. Старт на дистанции 2,5 км и 5 км - в 12.05, участники вип-забега на 2020 метров стартуют в 12.15. Церемония награждения победителей и призёров и торжественная церемония закрытия пройдут в 13.30 - 14.00. Организаторы обещают, что в случае переноса мероприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями информация будет оперативно обновляться. Важно помнить, что к участию в соревнованиях допускаются участники до 17 лет включительно только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Просмотров:159 Регистрация участников начнётся в 9.30 - 11.15, официальная церемония открытия назначена на 11.45 - 12.00. Старт на дистанции 2,5 км и 5 км - в 12.05, участники вип-забега на 2020 метров стартуют в 12.15. Церемония награждения победителей и призёров и торжественная церемония закрытия пройдут в 13.30 - 14.00.Организаторы обещают, что в случае переноса мероприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями информация будет оперативно обновляться. Важно помнить, что к участию в соревнованиях допускаются участники до 17 лет включительно только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.