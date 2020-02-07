Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42455

7 февраля 2020, 12:19



Детки из пробирки. В Красноярском крае с помощью ЭКО каждый день рождается по ребёнку.

Всего в регионе выполнили 1550 процедур ЭКО, ещё 112 - в клиниках за пределами края, поскольку мамочки могут выбрать любую клинику России из аккредитованных фондом медицинского страхования. Сегодня за счёт средств обязательного медицинского страхования оплачиваются расходы на проведение циклов ЭКО, необходимые лекарственные препараты, а также консультации врачей. С 2018 года в программу ЭКО по ОМС включены процедуры по криоконсервации (глубокая заморозка с помощью криопротектора в жидком азоте при температуре до -196°С) с последующим переносом эмбрионов. При этом хранение криоконсервированных эмбрионов осуществляется за собственные средства родителей. К слову, сейчас в регионе процедуру могут проводить всего две больницы. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:180 По данным минздрава Красноярского края, в течение 2019 года по программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в регионе родились 366 детей, сообщает телекомпания «Енисей». Иными словами, в среднем - по одному ребёнку в день.Всего в регионе выполнили 1550 процедур ЭКО, ещё 112 - в клиниках за пределами края, поскольку мамочки могут выбрать любую клинику России из аккредитованных фондом медицинского страхования.Сегодня за счёт средств обязательного медицинского страхования оплачиваются расходы на проведение циклов ЭКО, необходимые лекарственные препараты, а также консультации врачей. С 2018 года в программу ЭКО по ОМС включены процедуры по криоконсервации (глубокая заморозка с помощью криопротектора в жидком азоте при температуре до -196°С) с последующим переносом эмбрионов. При этом хранение криоконсервированных эмбрионов осуществляется за собственные средства родителей.К слову, сейчас в регионе процедуру могут проводить всего две больницы.Фото Дениса Кожевникова