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7 февраля 2020, 12:35



МФК «Норильский никель» в эти выходные сыграет с «Новой генерацией».

Сейчас у «Норильского никеля» 24 очка, команда идёт на шестом месте турнирной таблицы. «Новая генерация» с 17 очками расположилась на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Газпром-Югра» (Югорск) – 44 очка. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:156 В очередном, 12-м туре чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги норильчане на своей площадке принимают гостей из Сыктывкара. Двухматчевое противостояние пройдёт в эти выходные, 8 и 9 февраля, во Дворце спорта «Арктика». Начало игр – в 17.00 в субботу и в 18.00 в воскресенье.Сейчас у «Норильского никеля» 24 очка, команда идёт на шестом месте турнирной таблицы. «Новая генерация» с 17 очками расположилась на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Газпром-Югра» (Югорск) – 44 очка.Фото mfcnornik.ru