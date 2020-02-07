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7 февраля 2020, 12:36



20 домов в Красноярском крае отремонтируют досрочно. В том числе 15 в Норильске.

Комиссия рассмотрела 22 пакета документов с обоснованием необходимости переноса сроков капремонта с 2040 года на 2020-2022 годы. Эксперты поддержала заявки по 20 объектам. Раньше установленных сроков отремонтируют подвальное помещение в Ачинске, один дом в Лесосибирске, три дома в Красноярске и 15 домов в Норильске. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:235 Замминистра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Гаврилов провёл заседание комиссии по капремонту многоквартирных домов в регионе.Комиссия рассмотрела 22 пакета документов с обоснованием необходимости переноса сроков капремонта с 2040 года на 2020-2022 годы. Эксперты поддержала заявки по 20 объектам. Раньше установленных сроков отремонтируют подвальное помещение в Ачинске, один дом в Лесосибирске, три дома в Красноярске и 15 домов в Норильске.Фото Владимира Макушкина