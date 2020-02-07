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7 февраля 2020, 12:37



Норильчанки – победители и призёры первенства Красноярского края по баскетболу.

Одолев соперниц в предварительных матчах, обе норильские команды вышли финал, где в упорной борьбе сильнее оказались баскетболистки из СШ-1 под руководством тренера Владислава Ханкевича – 43:42. При этом лучшими игроками в своих командах стали Екатерина Хорева (СШ-1) и Полина Журавлёва (СШ-5). Добавим, что, победив на краевом уровне, норильчанки получили право выступить на первенстве Сибирского федерального округа. Фото участников соревнований

Просмотров:218 Соревнования прошли в Назарово и собрали восемь юниорских команд девочек из Ачинска, Бородино, Зеленогорска, Железногорска, Красноярска, Назарово и Норильска. Наш город представляли сразу две дружины - воспитанницы спортивных школ № 1 и № 5.Одолев соперниц в предварительных матчах, обе норильские команды вышли финал, где в упорной борьбе сильнее оказались баскетболистки из СШ-1 под руководством тренера Владислава Ханкевича – 43:42. При этом лучшими игроками в своих командах стали Екатерина Хорева (СШ-1) и Полина Журавлёва (СШ-5).Добавим, что, победив на краевом уровне, норильчанки получили право выступить на первенстве Сибирского федерального округа.Фото участников соревнований