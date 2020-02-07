Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42459

7 февраля 2020, 12:41



Все идёт по плану. Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.

В рамках программы предполагается построить целую флотилию принадлежащих государству судов, которые будут обеспечивать судоходство в арктических морях. В частности, с 2022 по 2024 год должны быть введены в эксплуатацию 16 спасательных и 13 гидрографических судов. В документе отдельно оговорены сроки строительства четырёх атомных ледоколов проекта «Арктика» - с конца 2022 по конец 2026 года. В декабре 2027 года должен быть построен головной ледокол проекта «Лидер» мощностью 120 мегаВатт. Также в рамках плана развития СМП к концу текущего года в правительство РФ представят предложения по разработке модели вертолёта, способного базироваться на площадках новых и уже существующих ледоколов. К этому же сроку должны быть разработаны предложения по строительству рампового самолёта, способного брать до 10 тонн груза, преодолевать до четырёх тысяч километров и садиться на ледовые и грунтовые аэродромы в условиях Арктики. Сегодня подобных самолётов в мире не существует. Поставлена задача к концу 2024 года создать и вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата, годом позже - шесть специализированных спутников, на которых будут действовать автоматические системы идентификации объектов и дистанционного зондирования. К этому же сроку должно быть подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование создания российского контейнерного оператора международных перевозок по Северному морскому пути с применением контейнеровозов ледового класса, работающих на ядерном топливе или сжиженном природном газе. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:172 Это первый программный документ, определяющий развитие крупнейшей морской транспортной магистрали Российского Севера, сообщает «Российская газета». План призван конкретизировать мероприятия федерального проекта «Северный морской путь».В рамках программы предполагается построить целую флотилию принадлежащих государству судов, которые будут обеспечивать судоходство в арктических морях. В частности, с 2022 по 2024 год должны быть введены в эксплуатацию 16 спасательных и 13 гидрографических судов. В документе отдельно оговорены сроки строительства четырёх атомных ледоколов проекта «Арктика» - с конца 2022 по конец 2026 года. В декабре 2027 года должен быть построен головной ледокол проекта «Лидер» мощностью 120 мегаВатт.Также в рамках плана развития СМП к концу текущего года в правительство РФ представят предложения по разработке модели вертолёта, способного базироваться на площадках новых и уже существующих ледоколов. К этому же сроку должны быть разработаны предложения по строительству рампового самолёта, способного брать до 10 тонн груза, преодолевать до четырёх тысяч километров и садиться на ледовые и грунтовые аэродромы в условиях Арктики. Сегодня подобных самолётов в мире не существует.Поставлена задача к концу 2024 года создать и вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата, годом позже - шесть специализированных спутников, на которых будут действовать автоматические системы идентификации объектов и дистанционного зондирования.К этому же сроку должно быть подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование создания российского контейнерного оператора международных перевозок по Северному морскому пути с применением контейнеровозов ледового класса, работающих на ядерном топливе или сжиженном природном газе.Фото Дениса Кожевникова