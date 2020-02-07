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7 февраля 2020, 13:29



В России алименты дополнили оплатой жилья для ребёнка.

В прежней редакции Кодекса было указано, что при наличии исключительных обстоятельств: тяжёлой болезни, увечья ребёнка, необходимости постоянного ухода за ним или других обстоятельств — родителей, которые после развода не живут со своими детьми, имеют право заставить оплатить связанные с этим расходы. В новой версии в этот пункт внесли дополнение: «отсутствие у ребёнка пригодного постоянного жилья». Размер платы и порядок выплат будет определять суд. По данным ТАСС, раньше суды в своей практике назначали дополнительные выплаты только в случае болезни ребёнка. Но в Совет Федерации поступало много обращений от родителей, которые считали эту ситуацию несправедливой.

Просмотров:208 В России судам разрешили взыскивать с разведённых родителей деньги на оплату пригодного для проживания ребёнка жилья. Соответствующие изменения в Семейный кодекс подписал президент России Владимир Путин.В прежней редакции Кодекса было указано, что при наличии исключительных обстоятельств: тяжёлой болезни, увечья ребёнка, необходимости постоянного ухода за ним или других обстоятельств — родителей, которые после развода не живут со своими детьми, имеют право заставить оплатить связанные с этим расходы.В новой версии в этот пункт внесли дополнение: «отсутствие у ребёнка пригодного постоянного жилья». Размер платы и порядок выплат будет определять суд.По данным ТАСС, раньше суды в своей практике назначали дополнительные выплаты только в случае болезни ребёнка. Но в Совет Федерации поступало много обращений от родителей, которые считали эту ситуацию несправедливой.