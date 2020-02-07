Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42461

7 февраля 2020, 13:48



В феврале стартует проект «Помним каждого» к Дню Победы.

В круглосуточном прямом эфире телеканал «Россия 24» покажет цифровую доску памяти «Помним каждого». Старт проекта запланирован на День воинской славы России — День защитника Отечества. Эфир проекта продлится 76 дней — с 23 февраля по 8 мая включительно. Телеканал перечислит фамилии, имена, отчества, звания и должности каждого человека из базы данных интернет-портала «Память народа» Министерства обороны РФ. Телеканал «Россия 24» на цифровой доске памяти «Помним каждого» покажет в сутки 121,4 тысячи имён, в час — 6 тысяч имён, в минуту — 100 имён. К концу дня 8 мая до 00.00 телеканал покажет 12 677 857 имён бойцов из базы «Память народа». Интернет-портал документов о Второй мировой войне был создан в 2007 году Минобороны РФ. В 2008 году получил премию CNews AWARDS как самый социально значимый IT-проект. «Проект «Помним каждого» займёт центральное место в прямом эфире канала в дни подготовки и празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», - отмечает «Россия 24». Фото С. Гурарий / РИА Новости

Просмотров:157 Телеканал «Россия 24» 23 февраля запускает проект «Помним каждого», в ходе которого в прямом эфире покажет имена более 12 миллионов участников Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вещателя.В круглосуточном прямом эфире телеканал «Россия 24» покажет цифровую доску памяти «Помним каждого». Старт проекта запланирован на День воинской славы России — День защитника Отечества. Эфир проекта продлится 76 дней — с 23 февраля по 8 мая включительно.Телеканал перечислит фамилии, имена, отчества, звания и должности каждого человека из базы данных интернет-портала «Память народа» Министерства обороны РФ.Телеканал «Россия 24» на цифровой доске памяти «Помним каждого» покажет в сутки 121,4 тысячи имён, в час — 6 тысяч имён, в минуту — 100 имён. К концу дня 8 мая до 00.00 телеканал покажет 12 677 857 имён бойцов из базы «Память народа».Интернет-портал документов о Второй мировой войне был создан в 2007 году Минобороны РФ. В 2008 году получил премию CNews AWARDS как самый социально значимый IT-проект.«Проект «Помним каждого» займёт центральное место в прямом эфире канала в дни подготовки и празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», - отмечает «Россия 24».Фото С. Гурарий / РИА Новости