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7 февраля 2020, 14:01



В Норильск едет археолог Алексей Андриенко.

В публичной библиотеке завершает работу Всероссийская межмузейная выставка «Книга Севера», на которой представлены уникальные экспонаты, найденные при раскопках в Великом Новгороде. С миссией вернуть в родные стены древнейшие артефакты в Норильск приедет хранитель фондов Новгородского музея Алексей Андриенко. Археолог по специальности и по призванию, он участвовал во многих интересных экспедициях и восстанавливал историю Новгорода – одного из крупнейших стратегических центров Древней Руси. Норильчане из первых уст узнают об уникальных открытиях, о волонтёрстве в археологии и о том, чем живет этот удивительный мир. Встреча с Алексеем Андриенко в формате клуба-лектория «Обогатительная фабрика» состоится 12 февраля в 18 часов в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:145 В публичной библиотеке завершает работу Всероссийская межмузейная выставка «Книга Севера», на которой представлены уникальные экспонаты, найденные при раскопках в Великом Новгороде. С миссией вернуть в родные стены древнейшие артефакты в Норильск приедет хранитель фондов Новгородского музея Алексей Андриенко. Археолог по специальности и по призванию, он участвовал во многих интересных экспедициях и восстанавливал историю Новгорода – одного из крупнейших стратегических центров Древней Руси.Норильчане из первых уст узнают об уникальных открытиях, о волонтёрстве в археологии и о том, чем живет этот удивительный мир. Встреча с Алексеем Андриенко в формате клуба-лектория «Обогатительная фабрика» состоится 12 февраля в 18 часов в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а).Фото Владимира Макушкина