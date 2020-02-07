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7 февраля 2020, 14:21



«Воздушные ворота России» наши! Аэропорт «Норильск» стал лауреатом престижной национальной премии.

Важнейшим критерием явилось обеспечение бесперебойной и слаженной работы в условиях сложной пятилетней реконструкции взлётно-посадочной полосы. При сохранении полной работоспособности аэропорта в непростых условиях, специалисты не прекращали заниматься модернизацией аэродромного хозяйства и техники, совершенствовали сервис, проводили работу с пассажирами, внедряли новые услуги, показали готовность к тому, чтобы стать ключевым звеном развития проекта Арктической зоны РФ, быть надёжным логистическим звеном в развитии туризма на территории Таймыра. Церемония вручения национальной премии «Воздушные ворота России» приурочена к празднованию Дня гражданской авиации России. Фото предоставлено пресс-службой аэропорта "Норильск"

Просмотров:198 Торжественная церемония подведения итогов 6-й национальной премии «Воздушные ворота России» прошла в Москве, в рамках ежегодной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2020. Аэропорт «Норильск» имени Николая Урванцева получил вторую премию в номинации «Лучший аэропорт с пассажиропотоком более 500 тысяч человек в год», впервые приняв участие в подобном конкурсе.Важнейшим критерием явилось обеспечение бесперебойной и слаженной работы в условиях сложной пятилетней реконструкции взлётно-посадочной полосы. При сохранении полной работоспособности аэропорта в непростых условиях, специалисты не прекращали заниматься модернизацией аэродромного хозяйства и техники, совершенствовали сервис, проводили работу с пассажирами, внедряли новые услуги, показали готовность к тому, чтобы стать ключевым звеном развития проекта Арктической зоны РФ, быть надёжным логистическим звеном в развитии туризма на территории Таймыра.Церемония вручения национальной премии «Воздушные ворота России» приурочена к празднованию Дня гражданской авиации России.Фото предоставлено пресс-службой аэропорта "Норильск"