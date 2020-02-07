Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42464

7 февраля 2020, 14:48



АРН приглашает на тренинг «Бизнес по франшизе».

Агентство развития Норильска проводит совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства тренинг «Бизнес по франшизе». Занятие будет полезно тем, кто стремится инвестировать деньги в успешный бизнес. Семинар призван повысить уровень грамотности в области покупки франшиз и поделиться инструментом снижения риска покупки неблагонадёжной франшизы. Важно, что в числе приглашённых гостей будут и те, кто уже имеет подобный опыт ведения бизнеса: Богдан Самокоз, работающий по франшизе зооотеля BookingCat, и Алексей Ломакин - кофейня MY СOFFEE. В ходе семинара эксперты предоставят базовую информацию об основных терминах во франчайзинге, расскажут о преимуществах создания и продажи франшиз. Помимо этого будет обсуждено юридическое сопровождение сделок, риски ведения такого бизнеса, а также особенности договора по франчайзингу. Также эксперты проведут со слушателями детальный разбор набора франчайзингового пакета; предоставят пошаговую инструкцию по созданию собственной франшизы и поделятся способами её продвижения на рынке. Семинар пройдёт 12 февраля в 18.00 на Кухне городских идей АРН. На встрече гостям пригодятся ноутбуки. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке arnorilsk.timepad.ru/event/1254073. Фото с сайта arnorilsk.ru

Просмотров:167 Агентство развития Норильска проводит совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства тренинг «Бизнес по франшизе». Занятие будет полезно тем, кто стремится инвестировать деньги в успешный бизнес. Семинар призван повысить уровень грамотности в области покупки франшиз и поделиться инструментом снижения риска покупки неблагонадёжной франшизы. Важно, что в числе приглашённых гостей будут и те, кто уже имеет подобный опыт ведения бизнеса: Богдан Самокоз, работающий по франшизе зооотеля BookingCat, и Алексей Ломакин - кофейня MY СOFFEE.В ходе семинара эксперты предоставят базовую информацию об основных терминах во франчайзинге, расскажут о преимуществах создания и продажи франшиз. Помимо этого будет обсуждено юридическое сопровождение сделок, риски ведения такого бизнеса, а также особенности договора по франчайзингу. Также эксперты проведут со слушателями детальный разбор набора франчайзингового пакета; предоставят пошаговую инструкцию по созданию собственной франшизы и поделятся способами её продвижения на рынке.Семинар пройдёт 12 февраля в 18.00 на Кухне городских идей АРН. На встрече гостям пригодятся ноутбуки. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке arnorilsk.timepad.ru/event/1254073.Фото с сайта arnorilsk.ru