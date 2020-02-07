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7 февраля 2020, 15:27



Отменены все чартерные рейсы между Россией и Китаем.

С 4 февраля Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранных граждан из Китая и отменяет все чартерные рейсы между РФ и КНР с 14 февраля. «NordStar не будет выполнять регулярные и чартерные рейсы на территорию Китайской народной республики и в обратном направлении до снятия указанного временного запрета, - сообщили в авиакомпании. - Пассажиры рейсов авиакомпании NordStar, находившиеся ранее на территории КНР, были доставлены в пункты РФ до 31 января». Фото РИА Новости / Александр Кряжев

Просмотров:142 С 4 февраля Россия ввела запрет на транзитные авиаперелёты иностранных граждан из Китая и отменяет все чартерные рейсы между РФ и КНР с 14 февраля.«NordStar не будет выполнять регулярные и чартерные рейсы на территорию Китайской народной республики и в обратном направлении до снятия указанного временного запрета, - сообщили в авиакомпании. - Пассажиры рейсов авиакомпании NordStar, находившиеся ранее на территории КНР, были доставлены в пункты РФ до 31 января».Фото РИА Новости / Александр Кряжев