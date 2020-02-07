Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42466

7 февраля 2020, 15:57



Компьютерные курсы для бабушек и дедушек. Формируются очередные группы.

Занятия начнутся уже 10 февраля, но места ещё есть. Курс компьютерной грамотности предназначен для неработающих пенсионеров, желающих получить навыки владения ПК и поиска в интернете. Продолжительность обучения – два месяца. Занятия проходят в публичной библиотеке на Ленинском пр., 20а, а также в Талнахской городской библиотеке. Как отмечают организаторы, обучение пенсионеров элементарным навыкам работы с компьютером проводится в Норильске с 2011 года. За это время большинство неработающих бабушек и дедушек уже успели пройти первый этап курсов. В настоящее время рассматривается возможность организации второго этапа. А пока пенсионеры, которые не прошли начальное обучение, могут на него записаться. Подробности по телефону 43-71-95.

Просмотров:160 Занятия начнутся уже 10 февраля, но места ещё есть. Курс компьютерной грамотности предназначен для неработающих пенсионеров, желающих получить навыки владения ПК и поиска в интернете. Продолжительность обучения – два месяца. Занятия проходят в публичной библиотеке на Ленинском пр., 20а, а также в Талнахской городской библиотеке.Как отмечают организаторы, обучение пенсионеров элементарным навыкам работы с компьютером проводится в Норильске с 2011 года. За это время большинство неработающих бабушек и дедушек уже успели пройти первый этап курсов. В настоящее время рассматривается возможность организации второго этапа.А пока пенсионеры, которые не прошли начальное обучение, могут на него записаться. Подробности по телефону 43-71-95.