Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42467

7 февраля 2020, 16:14



Во время фестиваля «Чёрное пальто» в Норильске состоится встреча с актрисой театра и кино Светланой Камыниной.

16 февраля в 14.00 публичная библиотека приглашает на творческую встречу актрисы театра и кино Светланы Камыниной. В программе – художественное чтение прозы Людмилы Петрушевской. В 16.00 вместе с юными читателями сама Людмила Стефановна проведёт интерактивный спектакль «Поросёнок Пётр». Кроме того, ребята смогут увидеть авторские мультфильмы популярной писательницы. А в 17.15 писательница и драматург проведёт творческую встречу со взрослыми читателями, которые смогут познакомиться как с новыми литературными произведениями Петрушевской, так и с её живописью и графикой. Вход на встречи по пригласительным билетам, которые все желающие могут получить с 10 февраля в публичной библиотеке по адресу: Ленинский пр., 20а. Телефон для справок 46-13-41. Фото с сайта globalmsk.ru

Просмотров:193 16 февраля в 14.00 публичная библиотека приглашает на творческую встречу актрисы театра и кино Светланы Камыниной. В программе – художественное чтение прозы Людмилы Петрушевской.В 16.00 вместе с юными читателями сама Людмила Стефановна проведёт интерактивный спектакль «Поросёнок Пётр». Кроме того, ребята смогут увидеть авторские мультфильмы популярной писательницы.А в 17.15 писательница и драматург проведёт творческую встречу со взрослыми читателями, которые смогут познакомиться как с новыми литературными произведениями Петрушевской, так и с её живописью и графикой.Вход на встречи по пригласительным билетам, которые все желающие могут получить с 10 февраля в публичной библиотеке по адресу: Ленинский пр., 20а. Телефон для справок 46-13-41.Фото с сайта globalmsk.ru