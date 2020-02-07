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7 февраля 2020, 16:49



«Енисейский экспресс» прибывает в Норильск.

Цикл мероприятий в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс - 2020» пройдёт в Норильске 19 февраля. В этом году «Енисейский экспресс» приурочен к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В программу маршрута вошли различные мероприятия: мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, кинопоказ документального фильма «Сибирская лавра», выставка, посвящённая подвигу советского народа, с включением информации о ветеранах каждого муниципального образования - участника проекта. Центральным событием станет концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра, программа которого будет включать как светские патриотические, так и духовные произведения. Концерт состоится в Городском центре культуры (ул. Орджоникидзе, 15) в 18.30. Вход свободный. Добавим, маршрут «Енисейский экспресс» – социально-культурный просветительский проект, стартовавший в Красноярском крае в 2010 году при поддержке губернатора и правительства края. Его цель - формирование единого социально-культурного пространства Красноярского края и сохранения, популяризации нематериального культурного наследия народов России. Фото с сайта krasfolk.ru

Просмотров:157 «Енисейский экспресс» прибывает в Норильск.Цикл мероприятий в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс - 2020» пройдёт в Норильске 19 февраля. В этом году «Енисейский экспресс» приурочен к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В программу маршрута вошли различные мероприятия: мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, кинопоказ документального фильма «Сибирская лавра», выставка, посвящённая подвигу советского народа, с включением информации о ветеранах каждого муниципального образования - участника проекта.Центральным событием станет концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра, программа которого будет включать как светские патриотические, так и духовные произведения. Концерт состоится в Городском центре культуры (ул. Орджоникидзе, 15) в 18.30. Вход свободный.Добавим, маршрут «Енисейский экспресс» – социально-культурный просветительский проект, стартовавший в Красноярском крае в 2010 году при поддержке губернатора и правительства края. Его цель - формирование единого социально-культурного пространства Красноярского края и сохранения, популяризации нематериального культурного наследия народов России.Фото с сайта krasfolk.ru