Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42469

7 февраля 2020, 17:33



На 300 тысяч оштрафован норильский «Караван».

Норильский отдел Роспотребнадзора проверил деятельность магазина и ресторана «Караван» и выявил нарушения требований технических регламентов. Как сообщили специалисты ведомства, на предприятии торговли допускается продажа просроченных мёда, джема, соков и других безалкогольных напитков. «В ресторане не поддерживаются процедуры для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе её производства (изготовления): мытьё фруктов, овощей, мяса, рыбы, птицы и прочего осуществляется в раковинах для мытья столовой посуды; кухонная и столовая посуда поступает на мойку через горячий либо холодный цех; чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте менее 0,5 м от пола; в помещении упаковки и формирования наборов готовых блюд не установлены бактерицидные лампы и другое», - отмечается в официальном сообщении краевого управления Роспотребнадзора. По выявленным нарушениям юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 300 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Просмотров:205 Норильский отдел Роспотребнадзора проверил деятельность магазина и ресторана «Караван» и выявил нарушения требований технических регламентов.Как сообщили специалисты ведомства, на предприятии торговли допускается продажа просроченных мёда, джема, соков и других безалкогольных напитков. «В ресторане не поддерживаются процедуры для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе её производства (изготовления): мытьё фруктов, овощей, мяса, рыбы, птицы и прочего осуществляется в раковинах для мытья столовой посуды; кухонная и столовая посуда поступает на мойку через горячий либо холодный цех; чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте менее 0,5 м от пола; в помещении упаковки и формирования наборов готовых блюд не установлены бактерицидные лампы и другое», - отмечается в официальном сообщении краевого управления Роспотребнадзора.По выявленным нарушениям юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 300 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.