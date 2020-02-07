Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42470

7 февраля 2020, 18:02



Пять камер видеонаблюдения появились на автовокзале Талнаха и на временной остановке возле ТЦ «Аквариум».

Работы по переносу временной остановки к торговому центру «Аквариум» (ул. Строителей, 4а) подошли к завершению. С 15 февраля изменится схема движения коммерческих автобусов по маршрутам № 27К и 30К. Автобусы НПОПАТ № 23 и 24 как выполняли посадку и высадку пассажиров на перроне, обустроенном на привокзальной площади, так и будут продолжать это делать. Напомним, в начале ноября остановку от «Аквариума» перенесли на привокзальную площадь по соображениям безопасности. На остановочной площадке частенько парковали свои автомобили таксисты, и водители автобусов вынуждены были высаживать пассажиров на проезжей части. Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска, пояснил, что для автобусных остановок существуют определённые требования и ГОСТы в части их размеров. На маршрутах № 23 и 24 работают автобусы большого класса, и при одновременном прибытии двух машин на остановку к «Аквариуму» высадка или посадка пассажиров становится небезопасной. После обустройства перронов на привокзальной площади остановка была перенесена, но такое новшество вызвало бурю негативных откликов от жителей района. В связи с этим транспортная комиссия, в состав которой вошли представители управления «Норильскавтодор», ГИБДД и НПОПАТ, приняла решение о временном возвращении остановки на прежнее место - к ТЦ «Аквариум». В летнее время «Норильскавтодор» продолжит работы на привокзальной площади. Когда здесь установят павильоны для пассажиров, городская транспортная комиссия вернётся к рассмотрению вопроса по организации движения возле автовокзала. «В конце декабря 2019-го - начале января 2020 года на этом участке появились пять камер для фотовидеофиксации нарушений ПДД. На их установку был заключён трёхсторонний договор между заказчиком «Норильскавтодор», подрядчиком «Норильск-Телеком», оплату работ производил фонд «Юбилейный». Потрачено 2 миллиона 160 тысяч рублей, – рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор». – Это новшество позволит фиксировать нарушения, совершаемые автомобилистами. Водители постоянно останавливаются на остановках и не дают возможности автобусам безопасно выполнить посадку и высадку пассажиров. Сигнал с видеокамер уходит в дежурную часть ГИБДД, а дальше сотрудники полиции будут вести работу по привлечению к административной ответственности. Четыре камеры находятся в районе автовокзала: одна даёт хороший обзор улицы Строителей, вторая «смотрит» на ТЦ «Галактика», третья размещена непосредственно на торговом центре, четвёртая камера стоит на здании автовокзала, и в её видимость попадает вся привокзальная площадь. Пятая камера была установлена по инициативе ГИБДД на въезде в Талнах». Стоит отметить, что видеокамеры хорошего разрешения, позволяют чётко видеть номера автомобилей, выдерживают мороз до минус 60 градусов и вполне способны работать в непростых северных метеоусловиях. В планах на лето у «Норильсавтодора» - установить на привокзальной площади тёплую остановку. Сейчас готовится конкурсная документация, а к сентябрю остановка должна уже стоять. Александр Янович, начальник ОГИБДД отдела МВД России по городу Норильску, говорит, что сейчас камеры работают в тестовом режиме, но уже с 15 февраля с их помощью сотрудники полиции начнут отслеживать правонарушителей, а затем и привлекать их к административной ответственности по статье 12.16 часть 4 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» КоАП РФ. Наказание за это правонарушение – штраф в размере полутора тысяч рублей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:123 Работы по переносу временной остановки к торговому центру «Аквариум» (ул. Строителей, 4а) подошли к завершению. С 15 февраля изменится схема движения коммерческих автобусов по маршрутам № 27К и 30К. Автобусы НПОПАТ № 23 и 24 как выполняли посадку и высадку пассажиров на перроне, обустроенном на привокзальной площади, так и будут продолжать это делать.Напомним, в начале ноября остановку от «Аквариума» перенесли на привокзальную площадь по соображениям безопасности. На остановочной площадке частенько парковали свои автомобили таксисты, и водители автобусов вынуждены были высаживать пассажиров на проезжей части. Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска, пояснил, что для автобусных остановок существуют определённые требования и ГОСТы в части их размеров. На маршрутах № 23 и 24 работают автобусы большого класса, и при одновременном прибытии двух машин на остановку к «Аквариуму» высадка или посадка пассажиров становится небезопасной. После обустройства перронов на привокзальной площади остановка была перенесена, но такое новшество вызвало бурю негативных откликов от жителей района. В связи с этим транспортная комиссия, в состав которой вошли представители управления «Норильскавтодор», ГИБДД и НПОПАТ, приняла решение о временном возвращении остановки на прежнее место - к ТЦ «Аквариум».В летнее время «Норильскавтодор» продолжит работы на привокзальной площади. Когда здесь установят павильоны для пассажиров, городская транспортная комиссия вернётся к рассмотрению вопроса по организации движения возле автовокзала.«В конце декабря 2019-го - начале января 2020 года на этом участке появились пять камер для фотовидеофиксации нарушений ПДД. На их установку был заключён трёхсторонний договор между заказчиком «Норильскавтодор», подрядчиком «Норильск-Телеком», оплату работ производил фонд «Юбилейный». Потрачено 2 миллиона 160 тысяч рублей, – рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела управления «Норильскавтодор». – Это новшество позволит фиксировать нарушения, совершаемые автомобилистами. Водители постоянно останавливаются на остановках и не дают возможности автобусам безопасно выполнить посадку и высадку пассажиров. Сигнал с видеокамер уходит в дежурную часть ГИБДД, а дальше сотрудники полиции будут вести работу по привлечению к административной ответственности.Четыре камеры находятся в районе автовокзала: одна даёт хороший обзор улицы Строителей, вторая «смотрит» на ТЦ «Галактика», третья размещена непосредственно на торговом центре, четвёртая камера стоит на здании автовокзала, и в её видимость попадает вся привокзальная площадь. Пятая камера была установлена по инициативе ГИБДД на въезде в Талнах».Стоит отметить, что видеокамеры хорошего разрешения, позволяют чётко видеть номера автомобилей, выдерживают мороз до минус 60 градусов и вполне способны работать в непростых северных метеоусловиях.В планах на лето у «Норильсавтодора» - установить на привокзальной площади тёплую остановку. Сейчас готовится конкурсная документация, а к сентябрю остановка должна уже стоять.Александр Янович, начальник ОГИБДД отдела МВД России по городу Норильску, говорит, что сейчас камеры работают в тестовом режиме, но уже с 15 февраля с их помощью сотрудники полиции начнут отслеживать правонарушителей, а затем и привлекать их к административной ответственности по статье 12.16 часть 4 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» КоАП РФ. Наказание за это правонарушение – штраф в размере полутора тысяч рублей.Фото Ирины Яринской