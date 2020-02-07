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7 февраля 2020, 18:03



Норильчане – серебряные призёры первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу среди юношей.

Встречи прошли в Бердске (Новосибирская область) и собрали десять региональных команд игроков 2006-2007 годов рождения. На групповом этапе наши мини-футболисты – воспитанники спортивной школы № 6 поочередно обыграли сверстников из Бийска – 8:2, г. Осинники – 6:4, Новосибирска – 5:3 и Черемхово – 3:1. В полуфинале они встретились с командой Гурьевска: игра завершилась вничью – 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались северяне – 5:4. Финальный поединок свёл норильчан с железногорцами. Как и предыдущий поединок, основное время также завершилось боевой ничьей – 2:2. Однако на этот раз в серии пенальти удача оказалась на стороне соперника – 3:2. Таким образом, заполярная дружина, ведомая тренером Вадимом Катуниным, стала серебряным призёром. Кроме того, норильчан Иван Обороча был признан лучшим нападающим первенства. Фото участников соревнований

Просмотров:119 Встречи прошли в Бердске (Новосибирская область) и собрали десять региональных команд игроков 2006-2007 годов рождения.На групповом этапе наши мини-футболисты – воспитанники спортивной школы № 6 поочередно обыграли сверстников из Бийска – 8:2, г. Осинники – 6:4, Новосибирска – 5:3 и Черемхово – 3:1. В полуфинале они встретились с командой Гурьевска: игра завершилась вничью – 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались северяне – 5:4.Финальный поединок свёл норильчан с железногорцами. Как и предыдущий поединок, основное время также завершилось боевой ничьей – 2:2. Однако на этот раз в серии пенальти удача оказалась на стороне соперника – 3:2. Таким образом, заполярная дружина, ведомая тренером Вадимом Катуниным, стала серебряным призёром. Кроме того, норильчан Иван Обороча был признан лучшим нападающим первенства.Фото участников соревнований