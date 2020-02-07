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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:08 Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин провёл встречу с линейными руководителями рудника «Таймырский».
18:03 Норильчане – серебряные призёры первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу среди юношей.
18:02 Пять камер видеонаблюдения появились на автовокзале Талнаха и на временной остановке возле ТЦ «Аквариум».
17:33 На 300 тысяч оштрафован норильский «Караван».
16:49 «Енисейский экспресс» прибывает в Норильск.
16:14 Во время фестиваля «Чёрное пальто» в Норильске состоится встреча с актрисой театра и кино Светланой Камыниной.
15:57 Компьютерные курсы для бабушек и дедушек. Формируются очередные группы.
15:27 Отменены все чартерные рейсы между Россией и Китаем.
14:48 АРН приглашает на тренинг «Бизнес по франшизе».
14:21 «Воздушные ворота России» наши! Аэропорт «Норильск» стал лауреатом престижной национальной премии.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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