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7 февраля 2020, 18:08



Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин провёл встречу с линейными руководителями рудника «Таймырский».

Такие встречи проводятся регулярно на всех предприятиях Заполярного филиала, их график расписан на полгода вперёд. Главная тема – промышленная безопасность и охрана труда. Николай Уткин предложил совместно обсудить тему оборки заколов с целью предотвращения несчастных случаев на рудниках. «Кроме нас, этим вопросом никто заниматься не будет. Мы должны обеспечить безопасные условия труда, в том числе по оборке заколов. Давайте совместно подумаем, как решить эту проблему», - сказал он. Большинство несчастных случаев на горных подразделениях происходит именно по этой причине. В прошлом году на «Таймырском» зафиксировано четыре несчастных случая. До этого предприятие трудилось без происшествий. Директор рудника «Таймырский» Алан Алборов считает, что основная задача каждого работника предприятия – соблюдение технологической и производственной дисциплины. «В рамках подачи производственных инициатив и коммуникаций с нашими работниками обязательно будем обращать на это внимание, и, если будут дельные предложения, мы их обязательно учтём и будем развивать», - отметил он. В Заполярном филиале каждый работник имеет право отказаться от выполнения работы, если рабочее место представляет опасность. В прошлом году было 180 таких случаев. «Все они были обоснованы, и работы приостанавливались, - сообщил заместитель директора ЗФ «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергей Градюшко. - Если рабочее место представляет опасность, работник получает новый наряд или задание на приведение рабочего места в безопасное состояние». В этом году специально для линейных руководителей закуплены машины марки Minka. Это поможет оперативно объезжать все выработки и определять опасные для работы места. Рудник «Таймырский» получил две машины, одна уже спущена в шахту. Кстати, мастера сами, ещё на прошлогодней встрече, попросили у директора ЗФ спецтранспорт. Вопрос решился оперативно. Следующую встречу, но уже с инициативной группой, решено провести в марте. На ней Николай Уткин намерен заслушать конкретные предложения по решению проблемы с заколами. Фото Ирины Яринской

Просмотров:134 Такие встречи проводятся регулярно на всех предприятиях Заполярного филиала, их график расписан на полгода вперёд. Главная тема – промышленная безопасность и охрана труда. Николай Уткин предложил совместно обсудить тему оборки заколов с целью предотвращения несчастных случаев на рудниках.«Кроме нас, этим вопросом никто заниматься не будет. Мы должны обеспечить безопасные условия труда, в том числе по оборке заколов. Давайте совместно подумаем, как решить эту проблему», - сказал он.Большинство несчастных случаев на горных подразделениях происходит именно по этой причине. В прошлом году на «Таймырском» зафиксировано четыре несчастных случая. До этого предприятие трудилось без происшествий.Директор рудника «Таймырский» Алан Алборов считает, что основная задача каждого работника предприятия – соблюдение технологической и производственной дисциплины. «В рамках подачи производственных инициатив и коммуникаций с нашими работниками обязательно будем обращать на это внимание, и, если будут дельные предложения, мы их обязательно учтём и будем развивать», - отметил он.В Заполярном филиале каждый работник имеет право отказаться от выполнения работы, если рабочее место представляет опасность. В прошлом году было 180 таких случаев. «Все они были обоснованы, и работы приостанавливались, - сообщил заместитель директора ЗФ «Норникеля» по промышленной безопасности и охране труда Сергей Градюшко. - Если рабочее место представляет опасность, работник получает новый наряд или задание на приведение рабочего места в безопасное состояние».В этом году специально для линейных руководителей закуплены машины марки Minka. Это поможет оперативно объезжать все выработки и определять опасные для работы места. Рудник «Таймырский» получил две машины, одна уже спущена в шахту.Кстати, мастера сами, ещё на прошлогодней встрече, попросили у директора ЗФ спецтранспорт. Вопрос решился оперативно.Следующую встречу, но уже с инициативной группой, решено провести в марте. На ней Николай Уткин намерен заслушать конкретные предложения по решению проблемы с заколами.Фото Ирины Яринской