Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42473

9 февраля 2020, 11:16



Новый сезон в клубе "Весёлый "Норильский никель" открыт.

На фестивале КВНН, который сегодня прошёл в ДК, команды представили визитные карточки на свободную тему - так сказать, заявили о намерениях и возможностях. А тема сезона - "И снова юбилей!": все игры 2020 года будут посвящены 85-летию компании. За звание победителей поборются 10 команд: "НОКиЯ", победительница прошлого сезона, "Агентство "Мечты сбываются" (сборная обществ "Норильскгазпром" и "Норильсктрансгаз"), "Энерджи" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания), "Дети маминой подруги" (ЗСК), "Медиум Well" (медный завод), "Никилянджело" (р-к "Таймырский"), "Плохие парни" (сборная р-ков "Комсомольский", "Маяк" и "Скалистый"), "Акватория" (Заполярный транспортный филиал). Дебютанты: "Наши На Районе" ("Норильскникельремонт") и "Ой, всё" (сборная управления ЗФ компании). А на разогреве публики перед выступлением весёлых и находчивых работников "Норникеля" были "Дети лейтенанта Шмидта". Их внеплановый концерт в ДК (завтра они выступают в ГЦК, для этого, собственно, и прилетели в Норильск) - подарок организаторов КВНН командам и их болельщикам к юбилею компании. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:368 На фестивале КВНН, который сегодня прошёл в ДК, команды представили визитные карточки на свободную тему - так сказать, заявили о намерениях и возможностях. А тема сезона - "И снова юбилей!": все игры 2020 года будут посвящены 85-летию компании. За звание победителей поборются 10 команд: "НОКиЯ", победительница прошлого сезона, "Агентство "Мечты сбываются" (сборная обществ "Норильскгазпром" и "Норильсктрансгаз"), "Энерджи" ("Норильско-Таймырская энергетическая компания), "Дети маминой подруги" (ЗСК), "Медиум Well" (медный завод), "Никилянджело" (р-к "Таймырский"), "Плохие парни" (сборная р-ков "Комсомольский", "Маяк" и "Скалистый"), "Акватория" (Заполярный транспортный филиал). Дебютанты: "Наши На Районе" ("Норильскникельремонт") и "Ой, всё" (сборная управления ЗФ компании). А на разогреве публики перед выступлением весёлых и находчивых работников "Норникеля" были "Дети лейтенанта Шмидта". Их внеплановый концерт в ДК (завтра они выступают в ГЦК, для этого, собственно, и прилетели в Норильск) - подарок организаторов КВНН командам и их болельщикам к юбилею компании.Фото Владимира Макушкина