|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
12:58 Diamond Trio из Израиля выступит в Норильске.
11:59 Учёт по головам. Осенью 2020 года на Таймыре проведут бесплатное чипирование домашних оленей.
11:07 В Норильск Северным морским путём доставили 175 новых лифтов.
17:52 На шахте рудника "Октябрьский" произошел пожар. 30 горняков эвакуированы, никто не пострадал.
15:17 В Норильске прошла всероссийская акция «Лыжня России».
11:16 Новый сезон в клубе "Весёлый "Норильский никель" открыт.
18:08 Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин провёл встречу с линейными руководителями рудника «Таймырский».
18:03 Норильчане – серебряные призёры первенства России (зона «Сибирь») по мини-футболу среди юношей.
18:02 Пять камер видеонаблюдения появились на автовокзале Талнаха и на временной остановке возле ТЦ «Аквариум».
17:33 На 300 тысяч оштрафован норильский «Караван».
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх