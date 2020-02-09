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9 февраля 2020, 15:17

В Норильске прошла всероссийская акция «Лыжня России».


В традиционном старте, по предварительным подсчётам организаторов, приняли участие около 400 норильчан.
Сильнейших выявляли на лыжной базе «Оль-Гуль». Участникам предложили пройти дистанции 2,5 и 5 км. Кроме того, был организован вип-забег для руководителей города на 2 020 м.
Во время акции работали развлекательные площадки, можно было покататься на собачьих упряжках и снегоходах, сделать фото на память в тематических фотозонах.
Подробный материал о «Лыжне России» в Норильске читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».
Фото Ирины Яринской
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    Список новостей

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17:52   На шахте рудника "Октябрьский" произошел пожар. 30 горняков эвакуированы, никто не пострадал. 15:17   В Норильске прошла всероссийская акция «Лыжня России».
11:16   Новый сезон в клубе "Весёлый "Норильский никель" открыт.

 7 февраля 2020 
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18:02   Пять камер видеонаблюдения появились на автовокзале Талнаха и на временной остановке возле ТЦ «Аквариум». 17:33   На 300 тысяч оштрафован норильский «Караван».
16:49   «Енисейский экспресс» прибывает в Норильск. 16:14   Во время фестиваля «Чёрное пальто» в Норильске состоится встреча с актрисой театра и кино Светланой Камыниной.
15:57   Компьютерные курсы для бабушек и дедушек. Формируются очередные группы. 15:27   Отменены все чартерные рейсы между Россией и Китаем.
14:48   АРН приглашает на тренинг «Бизнес по франшизе». 14:21   «Воздушные ворота России» наши! Аэропорт «Норильск» стал лауреатом престижной национальной премии.
14:01   В Норильск едет археолог Алексей Андриенко. 13:48   В феврале стартует проект «Помним каждого» к Дню Победы.
13:29   В России алименты дополнили оплатой жилья для ребёнка. 12:41   Все идёт по плану. Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года.
12:37   Норильчанки – победители и призёры первенства Красноярского края по баскетболу. 12:36   20 домов в Красноярском крае отремонтируют досрочно. В том числе 15 в Норильске.
12:35   МФК «Норильский никель» в эти выходные сыграет с «Новой генерацией». 12:19   Детки из пробирки. В Красноярском крае с помощью ЭКО каждый день рождается по ребёнку.
12:15   Завтра на "Оль-Гуле" состоится одно из главных лыжных спортивных событий в году - «Лыжня России». 12:10   В школы Таймыра поступят первые буквари по энецкому языку.
12:06   Серия мастер-классов по анимации пройдёт в киновидеоклубном объединении «Экран» кинокомплекса «Родина».

 6 февраля 2020 
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16:35   25-летняя девушка получила наркотики по почте и собиралась их реализовать в Норильске и Дудинке. 16:04   Россельхознадзор уничтожил в Норильске 4,5 тонны говядины.
16:02   NordStar выполнил все рейсы в Норильск, задержанные с 3 по 5 февраля из-за пурги. 15:12   В ГЦК отметят день влюблённых в КВН.
14:49   Компания «ВостокУголь», разрабатывающая угольное месторождение на Диксоне, может быть продана госкорпорации «Росатом». 14:30   На пять звёзд. В «Полярной звезде» Норильска обновился номерной фонд и холл.
13:28   Власти Таймыра предлагают установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя в регионе. 13:10   В Норильске в этом году отремонтируют четыре почтовых отделения.
12:52   Более 86% школьников города получают питание в школьных столовых. 12:29   Детская библиотека имени Саши Петряева приглашает юных норильчан принять участие в городских конкурсах чтецов, посвящённых 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
12:15   Метель продолжается. Норильские школьники четвёртый день подряд не ходят на уроки. 11:53   Норильчан приглашают принять участие в розыгрыше Кубка города по армрестлингу.
11:40   В Красноярском крае нет случаев заражения коронавирусом. 11:04   В Хатанге и на Диксоне появятся новые здания аэропортов. Старые снесут.
10:29   Александр Усс: «Система социальной защиты населения должна работать безукоризненно». 10:24   На руднике «Скалистый» началось переоснащение скипо-клетьевого ствола (СКС) № 1.

 5 февраля 2020 
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17:34   В отдалённые поселки Таймыра увеличили количество авиарейсов. 17:21   Первая вода поэтапного подключения новой водогрейной котельной поступила на этой неделе на площадку рудника «Скалистый».
17:18   В 2019 году норильчане сделали подарок мошенникам на 15 миллионов рублей.




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