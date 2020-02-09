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9 февраля 2020, 15:17



В Норильске прошла всероссийская акция «Лыжня России».

Сильнейших выявляли на лыжной базе «Оль-Гуль». Участникам предложили пройти дистанции 2,5 и 5 км. Кроме того, был организован вип-забег для руководителей города на 2 020 м. Во время акции работали развлекательные площадки, можно было покататься на собачьих упряжках и снегоходах, сделать фото на память в тематических фотозонах. Подробный материал о «Лыжне России» в Норильске читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды». Фото Ирины Яринской

Просмотров:316 В традиционном старте, по предварительным подсчётам организаторов, приняли участие около 400 норильчан.Сильнейших выявляли на лыжной базе «Оль-Гуль». Участникам предложили пройти дистанции 2,5 и 5 км. Кроме того, был организован вип-забег для руководителей города на 2 020 м.Во время акции работали развлекательные площадки, можно было покататься на собачьих упряжках и снегоходах, сделать фото на память в тематических фотозонах.Подробный материал о «Лыжне России» в Норильске читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».Фото Ирины Яринской