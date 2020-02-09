Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42475

9 февраля 2020, 17:52



На шахте рудника "Октябрьский" произошел пожар. 30 горняков эвакуированы, никто не пострадал.

В шахте, вне зоны возгорания, находились 30 человек, все эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли 10 сотрудников военизированного горноспасательного отряда и 2 единицы техники. В 08.15 пожар ликвидировали. В пресс-службе компании "Норникель" сообщили, что рудник "Октябрьский" работает в штатном режиме.

Просмотров:355 Как сообщили в пресс-службе МЧС Красноярского края, пожар начался 9 февраля в три часа ночи. На руднике загорелась погрузочно-доставочная машина. Машинист потушить огонь не смог, эвакуировался.В шахте, вне зоны возгорания, находились 30 человек, все эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.Для тушения пожара привлекли 10 сотрудников военизированного горноспасательного отряда и 2 единицы техники. В 08.15 пожар ликвидировали.В пресс-службе компании "Норникель" сообщили, что рудник "Октябрьский" работает в штатном режиме.