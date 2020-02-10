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10 февраля 2020, 11:07



В Норильск Северным морским путём доставили 175 новых лифтов.

«Еженедельно в регион поступает новое лифтовое оборудование, уже начались первые работы по его монтажу», – отметил замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов. Он добавил, что к реализации программы капремонта на 2020-2022 год край приступил ещё в конце прошлого года. Тогда по конкурсу определили подрядные организации, которые займутся заменой лифтов. За три года в крае планируется заменить более 3 тысяч лифтов. Более тысячи лифтов обновят почти в 300 домах Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Назарова, Норильска, Сосновоборска, Шарыпова, на Таймыре и в Кежемском районе. Кроме того, в этом году планируется дополнительно включить в план замену ещё более 2 тысяч лифтов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:117 Они предназначены для замены устаревшего оборудования по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Всего в регион завезли 241 единицу лифтов и лифтового оборудования, сообщили в региональном министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ.«Еженедельно в регион поступает новое лифтовое оборудование, уже начались первые работы по его монтажу», – отметил замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Гаврилов. Он добавил, что к реализации программы капремонта на 2020-2022 год край приступил ещё в конце прошлого года. Тогда по конкурсу определили подрядные организации, которые займутся заменой лифтов.За три года в крае планируется заменить более 3 тысяч лифтов.Более тысячи лифтов обновят почти в 300 домах Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Лесосибирска, Минусинска, Назарова, Норильска, Сосновоборска, Шарыпова, на Таймыре и в Кежемском районе. Кроме того, в этом году планируется дополнительно включить в план замену ещё более 2 тысяч лифтов.Фото Владимира Макушкина