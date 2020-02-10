Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42477

10 февраля 2020, 11:59



Учёт по головам. Осенью 2020 года на Таймыре проведут бесплатное чипирование домашних оленей.

Постановка на учёт или биркование, как говорят на Таймыре, поручено Агентству по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. До этого момента компенсации по части затрат на разведение и содержание поголовья оленеводам перечисляются после предоставления в Агентство минимума документов, подтверждающих расходы. После регистрации и проверки соответствия закону с владельцами домашних оленей будет заключён договор и оформлены субсидии из расчёта 520 рублей за голову. Пробное чипирование уже было проведено в Хатангском районе Таймыра. Практика показала, что среди владельцев домашнего оленя находятся те, кто занимается приписками. Поэтому вопрос о строгом учёте поголовья и выплат на его содержание стоит очень остро. Оптимальное количество оленей в домашнем стаде составляет 300-500 голов, за большей численностью среднестатистической семье оленеводов уследить трудно, хотя, например, в тухардской или носковской тундре Таймыра есть хозяйства, которые имеют больше тысячи оленей. Но большое поголовье домашнего оленя влечёт за собой частую смену пастбищ, переездов с места на место и связанных с этим расходов и бытовых неудобств. В текущем году выплаты за поголовье производятся пока ещё нечипированных оленей, в Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов продолжают поступать документы от оленеводческих хозяйств Таймыра. С 2021 года субсидию планируется назначать только на условиях обязательной регистрации поголовья. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:106 Постановка на учёт или биркование, как говорят на Таймыре, поручено Агентству по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.До этого момента компенсации по части затрат на разведение и содержание поголовья оленеводам перечисляются после предоставления в Агентство минимума документов, подтверждающих расходы. После регистрации и проверки соответствия закону с владельцами домашних оленей будет заключён договор и оформлены субсидии из расчёта 520 рублей за голову.Пробное чипирование уже было проведено в Хатангском районе Таймыра. Практика показала, что среди владельцев домашнего оленя находятся те, кто занимается приписками. Поэтому вопрос о строгом учёте поголовья и выплат на его содержание стоит очень остро.Оптимальное количество оленей в домашнем стаде составляет 300-500 голов, за большей численностью среднестатистической семье оленеводов уследить трудно, хотя, например, в тухардской или носковской тундре Таймыра есть хозяйства, которые имеют больше тысячи оленей. Но большое поголовье домашнего оленя влечёт за собой частую смену пастбищ, переездов с места на место и связанных с этим расходов и бытовых неудобств.В текущем году выплаты за поголовье производятся пока ещё нечипированных оленей, в Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов продолжают поступать документы от оленеводческих хозяйств Таймыра. С 2021 года субсидию планируется назначать только на условиях обязательной регистрации поголовья.Фото Дениса Кожевникова