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10 февраля 2020, 12:58



Diamond Trio из Израиля выступит в Норильске.

Выступление звёздного трио в нашем городе откроет VII Транссибирский арт-фестиваль-2020 в Красноярском крае и пройдёт при поддержке регионального правительства. В составе Diamond Trio единственный в мире дуэт близнецов-кларнетистов, победителей многих музыкальных конкурсов камерной музыки Даниэля и Александра Гурфинкелей, а также румынская пианистка Сильвия Патру, лауреат нескольких международных конкурсов. Исполнители познакомят норильчан с шедеврами мирового музыкального наследия: сочинениями Феликса Мендельсона, Джоаккино Россини, Никколо Паганини, Камиля Сен-Санса, Жоржа Бизе и других классиков. Все сочинения перечисленных композиторов – в переложении для дуэта кларнетов. В программу вошли и оригинальные пьесы для состава с участием кларнета, а также аранжировки и оригинальные сочинения, написанные специально для братьев Гурфинкелей и сочетающие звучание классики, джаза и стиля клезмер. Будет представлено, к примеру, сочинение «Кларнеты на крыше» на темы мюзикла Дж. Бока «Скрипач на крыше» Евгения Левитаса, лучшие фрагменты «Порги и Бесс» на темы оперы Гершвина для двух кларнетов. Даниэль и Александр Гурфинкели — хранители богатой семейной традиции в третьем поколении. Их дед Аркадий Гурфинкель был известным кларнетистом, педагогом, аранжировщиком; отец Михаил Гурфинкель — один из ведущих кларнетистов Израиля, солист Израильского симфонического оркестра и Израильской оперы, признанный мастер камерного ансамбля. Дуэт выступал с филармоническими оркестрами Загреба и Белграда, камерными коллективами «Виртуозы Москвы» и «Солисты Москвы», Израильским симфоническим оркестром и другими. Среди стран, где гастролировали музыканты, — США (концерты в Детройте, Нью-Йорке, Чикаго), Гонконг, Словения, Азербайджан, Украина, Словакия, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Ватикан, ЮАР. В творческом багаже исполнителей множество престижных музыкальных премий, включая III премию международного конкурса камерных ансамблей в Ильзаке (Франция). Концерт Diamond Trio состоится 24 марта в 19.00 в Норильской детской школе искусств (ул. Богдана Хмельницкого, 17а). Билеты можно приобрести на сайте Красноярской краевой филармонии krasfil.ru. Добавим, Транссибирский арт-фестиваль — российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов — Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Санкт-Петербург и Москву, а также Бельгию, США, Израиль, Японию, Австрию, Францию, Германию и Южную Корею.

Просмотров:80 Выступление звёздного трио в нашем городе откроет VII Транссибирский арт-фестиваль-2020 в Красноярском крае и пройдёт при поддержке регионального правительства.В составе Diamond Trio единственный в мире дуэт близнецов-кларнетистов, победителей многих музыкальных конкурсов камерной музыки Даниэля и Александра Гурфинкелей, а также румынская пианистка Сильвия Патру, лауреат нескольких международных конкурсов. Исполнители познакомят норильчан с шедеврами мирового музыкального наследия: сочинениями Феликса Мендельсона, Джоаккино Россини, Никколо Паганини, Камиля Сен-Санса, Жоржа Бизе и других классиков. Все сочинения перечисленных композиторов – в переложении для дуэта кларнетов.В программу вошли и оригинальные пьесы для состава с участием кларнета, а также аранжировки и оригинальные сочинения, написанные специально для братьев Гурфинкелей и сочетающие звучание классики, джаза и стиля клезмер. Будет представлено, к примеру, сочинение «Кларнеты на крыше» на темы мюзикла Дж. Бока «Скрипач на крыше» Евгения Левитаса, лучшие фрагменты «Порги и Бесс» на темы оперы Гершвина для двух кларнетов.Даниэль и Александр Гурфинкели — хранители богатой семейной традиции в третьем поколении. Их дед Аркадий Гурфинкель был известным кларнетистом, педагогом, аранжировщиком; отец Михаил Гурфинкель — один из ведущих кларнетистов Израиля, солист Израильского симфонического оркестра и Израильской оперы, признанный мастер камерного ансамбля. Дуэт выступал с филармоническими оркестрами Загреба и Белграда, камерными коллективами «Виртуозы Москвы» и «Солисты Москвы», Израильским симфоническим оркестром и другими. Среди стран, где гастролировали музыканты, — США (концерты в Детройте, Нью-Йорке, Чикаго), Гонконг, Словения, Азербайджан, Украина, Словакия, Франция, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Ватикан, ЮАР. В творческом багаже исполнителей множество престижных музыкальных премий, включая III премию международного конкурса камерных ансамблей в Ильзаке (Франция).Концерт Diamond Trio состоится 24 марта в 19.00 в Норильской детской школе искусств (ул. Богдана Хмельницкого, 17а). Билеты можно приобрести на сайте Красноярской краевой филармонии krasfil.ru.Добавим, Транссибирский арт-фестиваль — российский форум, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным. Имя Транссибирской магистрали, которое легло в основу названия фестиваля, отражает не только идею соединения культур Востока и Запада, но и объединения в единую творческую магистраль множества российских городов — Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Санкт-Петербург и Москву, а также Бельгию, США, Израиль, Японию, Австрию, Францию, Германию и Южную Корею.