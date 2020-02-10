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10 февраля 2020, 17:33



МФК «Норильский никель» победил в 12-м туре Суперлиги – 5:3 и 6:3.

Двухматчевое противостояние против «Новой генерации» (Сыктывкар) норильчане провели дома, на паркете Дворца спорта «Арктика». В обеих играх сильнее оказались хозяева площадки, уступая при этом по ходу встречи. Первый поединок завершился со счётом 5:3. В составе норильчан голами отметились Ришат Котляров (дважды), Владимир Гончаров и Павел Сучилин. Ещё один мяч гости забили в собственные ворота. В ответной встрече – 6:3 - голевым чутьём снова блеснул Котляров, оформивший хет-трик. Также отличились Павел Соколов и Владимир Гончаров. И вновь ещё один мяч в ворота «Генерации» случился благодаря автоголу. По итогам тура «Норильский никель» с 30 очками в активе поднялся на пятое место турнирной таблицы. В следующем туре, 15-16 февраля, подопечные Евгения Куксевича на домашней арене встретятся с одним из лидеров чемпионской гонки – екатеринбургской «Синарой». Фото mfcnornik.ru

Просмотров:251 Двухматчевое противостояние против «Новой генерации» (Сыктывкар) норильчане провели дома, на паркете Дворца спорта «Арктика». В обеих играх сильнее оказались хозяева площадки, уступая при этом по ходу встречи.Первый поединок завершился со счётом 5:3. В составе норильчан голами отметились Ришат Котляров (дважды), Владимир Гончаров и Павел Сучилин. Ещё один мяч гости забили в собственные ворота. В ответной встрече – 6:3 - голевым чутьём снова блеснул Котляров, оформивший хет-трик. Также отличились Павел Соколов и Владимир Гончаров. И вновь ещё один мяч в ворота «Генерации» случился благодаря автоголу.По итогам тура «Норильский никель» с 30 очками в активе поднялся на пятое место турнирной таблицы. В следующем туре, 15-16 февраля, подопечные Евгения Куксевича на домашней арене встретятся с одним из лидеров чемпионской гонки – екатеринбургской «Синарой».Фото mfcnornik.ru