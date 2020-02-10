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10 февраля 2020, 17:38



В города и районы Красноярского края переданы около 13 тысяч юбилейных медалей к 75-летию Победы.

О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и реализации мероприятий Года памяти и славы в регионе рассказал первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Он сообщил о том, что в течение года в крае планируется провести 10 ключевых федеральных и свыше 130 региональных мероприятий. Уже состоялся первый федеральный проект – всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Участие в ней приняли более 340 тысяч человек в крае. Стартовал всероссийский проект «Памяти героев», посвящённый красноярцам – героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы. Во всех школах прошли тематические уроки. Красноярский край присоединится к всероссийской акции «Сад памяти», в ходе которой активисты планируют высадить 45 тысяч саженцев деревьев. В рамках патриотического проекта «Парта Героя» в течение года в школах края, чьи выпускники отличились на фронтах Великой Отечественной, установят 175 символических мемориальных парт. В города и районы края переданы для вручения ветеранам войны около 13 тысяч юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщается на официальном портале региона. «Ключевые торжественные события традиционно пройдут в крае 8 и 9 мая. После Дня Победы мероприятия в честь Года памяти и славы продлятся в крае в течение всего календарного года», – пояснил Сергей Пономаренко. «Всесторонняя качественная подготовка событий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вне зависимости от их масштабов, для нас крайне значима, – подчеркнул Александр Усс. – Это касается и ключевых кульминационных мероприятий 8 и 9 мая, и таких акций, как посадка деревьев. Всё, что мы делаем в этом году, должно соответствовать значению Великой Победы». Фото с сайта regnum.ru

Просмотров:258 О подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и реализации мероприятий Года памяти и славы в регионе рассказал первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.Он сообщил о том, что в течение года в крае планируется провести 10 ключевых федеральных и свыше 130 региональных мероприятий. Уже состоялся первый федеральный проект – всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Участие в ней приняли более 340 тысяч человек в крае. Стартовал всероссийский проект «Памяти героев», посвящённый красноярцам – героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы. Во всех школах прошли тематические уроки. Красноярский край присоединится к всероссийской акции «Сад памяти», в ходе которой активисты планируют высадить 45 тысяч саженцев деревьев.В рамках патриотического проекта «Парта Героя» в течение года в школах края, чьи выпускники отличились на фронтах Великой Отечественной, установят 175 символических мемориальных парт. В города и районы края переданы для вручения ветеранам войны около 13 тысяч юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщается на официальном портале региона.«Ключевые торжественные события традиционно пройдут в крае 8 и 9 мая. После Дня Победы мероприятия в честь Года памяти и славы продлятся в крае в течение всего календарного года», – пояснил Сергей Пономаренко.«Всесторонняя качественная подготовка событий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вне зависимости от их масштабов, для нас крайне значима, – подчеркнул Александр Усс. – Это касается и ключевых кульминационных мероприятий 8 и 9 мая, и таких акций, как посадка деревьев. Всё, что мы делаем в этом году, должно соответствовать значению Великой Победы».Фото с сайта regnum.ru