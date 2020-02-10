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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:34 У Норильска есть все шансы стать городом трудовой доблести.
18:17 О рекультивации старого кладбища речи не идёт.
17:55 Уже в марте в горбольнице № 1 начнут проводить экстренные операции с помощью ангиографа, рентген–аппарата для оценки состояния сосудов.
17:55 Норильск объявил старт гражданско-патриотической акции «Наследие Победы».
17:27 На ледовой арене «Таймыр» прошёл День зимних видов спорта.
16:57 Снова метель. Штормовое предупреждение объявлено сегодня с 19.00.
16:53 В годовщину гибели Сергея Панченко власти города приняли решение наградить его посмертно знаком отличия «За заслуги перед городом Норильском».
16:52 Питерская художница представит экспозицию плакатов по итогам проекта «Цветные сны».
16:10 На КЭФ-2020 обсудят переход на новую модель экономического развития страны.
16:09 Новые кадры. С сентября 2020 года начнутся занятия в новом Институте Севера и Арктики в Красноярске.
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