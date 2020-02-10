Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42489

10 февраля 2020, 17:39



Лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдёт в Норильске с 12 по 15 марта.

Для работы над эскизами «Полярки» в Норильск приедут режиссёры-поляки Бениамин Коц, Мацей Виктор и Томаш Лещинский. Им предстоит с нашей труппой поставить пьесы «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской, «Чемодан» Малгожаты Сикорской-Мищук и «Ночь» Анджея Стасюка. Помимо этого гостем лаборатории станет композитор, певец, музыкант, драматург, режиссёр и поэт Алексей Паперный: в авторском прочтении норильчанам предложат пьесу «Байрон» (2016). А группа «Паперный Т.А.М.» даст мастер-класс в Норильском колледже искусств и концерт на большой сцене драмтеатра. После концерта любителей искусства ждёт творческая и традиционно затейливая «Театральная ночь». Более того, в программу «Полярки» включена лекция театроведа Татьяны Тихоновец «Польский театр в России». К лаборатории в Норильск приедут и известные нам критики и «новички» «Полярки»: Олег Лоевский, Агнешка Любомира Пиотровска, Татьяна Тихоновец, Ольга Сенаторова, Ирина Ульянина. После каждого эскиза критики и зрители смогут высказать своё мнение относительно увиденного. Именно их мнение станет решающим в судьбе эскизов: включат ли их спектаклем в репертуар театра или они будут забыты, как страшный сон.

Просмотров:389 На этот раз она будет посвящена современной польской драматургии. Тема выбрана не случайно. Польский театр в этом году отмечает 255-летие, а драматургию страны отличает смелость и дерзость тем, предельная жёсткость их разбора, отсутствие сентиментальности и фальши, ирония, самоирония, чёрный юмор. В общем, должно быть интересно.Для работы над эскизами «Полярки» в Норильск приедут режиссёры-поляки Бениамин Коц, Мацей Виктор и Томаш Лещинский. Им предстоит с нашей труппой поставить пьесы «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской, «Чемодан» Малгожаты Сикорской-Мищук и «Ночь» Анджея Стасюка.Помимо этого гостем лаборатории станет композитор, певец, музыкант, драматург, режиссёр и поэт Алексей Паперный: в авторском прочтении норильчанам предложат пьесу «Байрон» (2016). А группа «Паперный Т.А.М.» даст мастер-класс в Норильском колледже искусств и концерт на большой сцене драмтеатра.После концерта любителей искусства ждёт творческая и традиционно затейливая «Театральная ночь».Более того, в программу «Полярки» включена лекция театроведа Татьяны Тихоновец «Польский театр в России».К лаборатории в Норильск приедут и известные нам критики и «новички» «Полярки»: Олег Лоевский, Агнешка Любомира Пиотровска, Татьяна Тихоновец, Ольга Сенаторова, Ирина Ульянина. После каждого эскиза критики и зрители смогут высказать своё мнение относительно увиденного. Именно их мнение станет решающим в судьбе эскизов: включат ли их спектаклем в репертуар театра или они будут забыты, как страшный сон.