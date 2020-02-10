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10 февраля 2020, 17:49



Самолёт NordStar с заклинившими закрылками приземлился в Красноярске.

Перед посадкой самолёту пришлось кружиться над городом, чтобы выработать топливо. После завершения этой операции авиалайнеру разрешили совершить приземление, пишет «Российская газета». На борту самолёта находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно. Авиакомпания подготовила дополнительный борт для доставки в Москву пассажиров самолёта Boeing-737, вернувшегося в Красноярск из-за технических проблем, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе компании. Причина происшествия с самолётом, который вынужденно вернулся в Красноярск, станет известна после технической проверки воздушного судна.

Просмотров:353 Рейс на Москву вылетел из Красноярска в 13.17 по местному времени. В полёте сработали датчики о том, что закрылки не убраны. После этого капитан воздушного судна принял решение вернуться в Красноярск.Перед посадкой самолёту пришлось кружиться над городом, чтобы выработать топливо. После завершения этой операции авиалайнеру разрешили совершить приземление, пишет «Российская газета». На борту самолёта находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Посадка прошла благополучно.Авиакомпания подготовила дополнительный борт для доставки в Москву пассажиров самолёта Boeing-737, вернувшегося в Красноярск из-за технических проблем, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе компании. Причина происшествия с самолётом, который вынужденно вернулся в Красноярск, станет известна после технической проверки воздушного судна.