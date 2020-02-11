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11 февраля 2020, 12:03



«Енисейский экспресс» движется на север края - уже на следующей неделе он окажется в Дудинке и Норильске.

Затем культурно-просветительский десант высадился 2 февраля в Емельяново и 7 февраля - в Сосновоборске. Жителям демонстрировали документальный фильм «Бессмертный подвиг» (автор Лариса Верещагина, 2015 год) о мужестве пограничников в годы Великой Отечественной войны. Посетители «Енисейского экспресса» с интересом изучали экспозиции, рассказывающие о Красноярском крае и духовном подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. Внимание любителей творчества привлекли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: шерстяной живописи и лепке из полимерной глины. Взрослые и дети с удовольствием работали с цветными кусочками шерсти, контуром, пластикой, создавая свои шедевры – открытки «Букет для Победителя» и фигурки «Голубь Мира». Работы подарят ветеранам Великой Отечественной войны на праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы. Вечером люди посетили концерт Сибирского мужского хора, основанного по инициативе губернатора края Александра Усса. Публика очень тепло принимала артистов, аплодируя стоя звучавшим со сцены светским патриотическим и духовным произведениям. «Сосновоборцы с удовольствием приняли участие в мероприятиях «Енисейского экспресса». Мы будем рады следующему приезду мастеров, солистов и творческих коллективов. Ждать будем с нетерпением!» – поделилась жительница города Лидия Шадрина, председатель сосновоборской общественной организации «Эхо» (дети погибших отцов). Следующими пунктами маршрута станут 18 февраля - Дудинка и 19 февраля - Норильск. Фото cultura24.ru

Просмотров:160 Социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» побывал уже в трёх территориях центральной части Красноярья, сообщается на официальном краевом портале. Стартовал проект в Дивногорске в день снятия блокады Ленинграда. Этой теме посвятили кинолекторий, на котором зрители посмотрели документальную ленту Алексея Михалёва «Ленинградцы».Затем культурно-просветительский десант высадился 2 февраля в Емельяново и 7 февраля - в Сосновоборске. Жителям демонстрировали документальный фильм «Бессмертный подвиг» (автор Лариса Верещагина, 2015 год) о мужестве пограничников в годы Великой Отечественной войны.Посетители «Енисейского экспресса» с интересом изучали экспозиции, рассказывающие о Красноярском крае и духовном подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.Внимание любителей творчества привлекли мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: шерстяной живописи и лепке из полимерной глины. Взрослые и дети с удовольствием работали с цветными кусочками шерсти, контуром, пластикой, создавая свои шедевры – открытки «Букет для Победителя» и фигурки «Голубь Мира». Работы подарят ветеранам Великой Отечественной войны на праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы.Вечером люди посетили концерт Сибирского мужского хора, основанного по инициативе губернатора края Александра Усса. Публика очень тепло принимала артистов, аплодируя стоя звучавшим со сцены светским патриотическим и духовным произведениям.«Сосновоборцы с удовольствием приняли участие в мероприятиях «Енисейского экспресса». Мы будем рады следующему приезду мастеров, солистов и творческих коллективов. Ждать будем с нетерпением!» – поделилась жительница города Лидия Шадрина, председатель сосновоборской общественной организации «Эхо» (дети погибших отцов).Следующими пунктами маршрута станут 18 февраля - Дудинка и 19 февраля - Норильск.Фото cultura24.ru