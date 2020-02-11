Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42492

11 февраля 2020, 12:16



«Норникель» и «Русская платина» создали «Арктик Палладий», благодаря которому, по прогнозам, российская доля производства платиноидов на мировом рынке составит 50%.

Соглашение о стратегическом партнёрстве и создании паритетного совместного предприятия на базе месторождений платиновой группы на Таймыре «Русская платина» и «Норникель» подписали в феврале 2018 года. Тогда основатель «Интерроса» Владимир Потанин оценивал инвестиции в проект в 250 млрд руб. ($4,4 млрд). В ноябре 2019 года на встрече с Владимиром Путиным Муса Бажаев оценил их в $15 млрд. По его словам, производство платиноидов должно составить около 120 тонн в год, запуск проекта намечен на 2024 год, его реализация должна привести к тому, что в РФ будет производиться 50% металлов платиновой группы в мире. Проект должен окупиться за четыре года с небольшим. Федеральная антимонопольная служба в декабре 2019 года удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия. При этом, как говорил на встрече с Владимиром Путиным в ноябре 2019 года господин Бажаев, «Русская платина» совместно с ВТБ и РФПИ работают над привлечением в этот проект ближневосточных партнёров. Он уточнил, что привлечение планируется именно со стороны «Русской платины». В том же месяце глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что к проекту проявляют интерес инвесторы из ОАЭ и Саудовской Аравии. По мнению экспертов, шансы «Арктик Палладия» на получение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) высоки, поскольку проект соответствует всем формальным критериям для этого. Правительство может выделить около $1 млрд из ФНБ на проект «Арктик Палладий», который реализует совместное предприятие «Норникеля» и «Русской платины» Мусы Бажаева. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:207 «Норникель» и «Русская платина» подписали акционерное соглашение в рамках совместного предприятия «Арктик Палладий» с целевой добычей металлов платиновой группы 120 тонн в год. Пока предприятие функционирует на равноправных условиях, однако в него планируют привлечь ближневосточных инвесторов с участием банка ВТБ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Это сообщение ТАСС подтвердили «Ъ» в «Русской платине».Соглашение о стратегическом партнёрстве и создании паритетного совместного предприятия на базе месторождений платиновой группы на Таймыре «Русская платина» и «Норникель» подписали в феврале 2018 года. Тогда основатель «Интерроса» Владимир Потанин оценивал инвестиции в проект в 250 млрд руб. ($4,4 млрд). В ноябре 2019 года на встрече с Владимиром Путиным Муса Бажаев оценил их в $15 млрд. По его словам, производство платиноидов должно составить около 120 тонн в год, запуск проекта намечен на 2024 год, его реализация должна привести к тому, что в РФ будет производиться 50% металлов платиновой группы в мире. Проект должен окупиться за четыре года с небольшим.Федеральная антимонопольная служба в декабре 2019 года удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия. При этом, как говорил на встрече с Владимиром Путиным в ноябре 2019 года господин Бажаев, «Русская платина» совместно с ВТБ и РФПИ работают над привлечением в этот проект ближневосточных партнёров. Он уточнил, что привлечение планируется именно со стороны «Русской платины». В том же месяце глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что к проекту проявляют интерес инвесторы из ОАЭ и Саудовской Аравии.По мнению экспертов, шансы «Арктик Палладия» на получение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) высоки, поскольку проект соответствует всем формальным критериям для этого. Правительство может выделить около $1 млрд из ФНБ на проект «Арктик Палладий», который реализует совместное предприятие «Норникеля» и «Русской платины» Мусы Бажаева.Фото Дениса Кожевникова