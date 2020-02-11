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11 февраля 2020, 12:37



Атом Арктики. Вложения «Росатома» в продление ресурсов действующих атомных ледоколов превысили пять миллиардов рублей.

По словам главы госкорпорации Алексея Лихачёва, продления ресурса удалось достичь за счёт сотрудничества учёных, технологов и конструкторов. «Нам удалось продлить ресурс наших ледоколов со 100 тысяч часов до 260 тысяч. Если бы не было этого продления, не реализовывались бы амбициозные проекты в Арктике», - отметил Лихачёв. По данным «Атомфлота», ледоколы «Таймыр» (в эксплуатации с 1989 года) и «Ямал» (с 1992 года), по предварительным оценкам, могут быть списаны к 2029 году, а ледокол «Вайгач» (эксплуатируется с 1990 года) - к 2028 году. Ледокол «50 лет Победы» (в работе с 2007 года) пробудет на службе до 2041 года. В 2018 году ледокол «Вайгач» побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, достигнутый в августе 2008 года атомным ледоколом «Арктика». Новый рекорд составил 177,205 тысячи часов, тогда как прежнее значение - 177,204 тысячи часов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:154 В акватории Северного морского пути сегодня работают четыре атомных ледокола: «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач». Срок эксплуатации атомных ледоколов ограничен возможностями работы их ядерных установок. Заложенные проектировщиками сроки службы продлевают за счёт комплекса мероприятий по их обновлению и повышению надёжности.По словам главы госкорпорации Алексея Лихачёва, продления ресурса удалось достичь за счёт сотрудничества учёных, технологов и конструкторов. «Нам удалось продлить ресурс наших ледоколов со 100 тысяч часов до 260 тысяч. Если бы не было этого продления, не реализовывались бы амбициозные проекты в Арктике», - отметил Лихачёв.По данным «Атомфлота», ледоколы «Таймыр» (в эксплуатации с 1989 года) и «Ямал» (с 1992 года), по предварительным оценкам, могут быть списаны к 2029 году, а ледокол «Вайгач» (эксплуатируется с 1990 года) - к 2028 году. Ледокол «50 лет Победы» (в работе с 2007 года) пробудет на службе до 2041 года.В 2018 году ледокол «Вайгач» побил рекорд по длительности эксплуатации ядерной энергетической установки, достигнутый в августе 2008 года атомным ледоколом «Арктика». Новый рекорд составил 177,205 тысячи часов, тогда как прежнее значение - 177,204 тысячи часов.Фото Дениса Кожевникова