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11 февраля 2020, 12:43



Норильчанин отсудил тройную стоимость жалюзи у медлительных строителей.

Заочным решением судьи Норильского городского суда в пользу потребителя с компании взыскали 113 895,90 рублей. Из них 41 200 рублей — сумма, уплаченная по договорам; неустойка за просрочку удовлетворения требования потребителя — 32 730,60 рублей; компенсация морального вреда — 2 000 рублей; штраф за нарушение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя — 37 965,30 рублей.

Просмотров:161 Как сообщили в Роспотребнадзоре, летом прошлого года мужчина заключил с одной из норильских компаний договоры на покупку и установку жалюзи. Он оплатил необходимую сумму, но строители не установили жалюзи в 25-дневный срок. Заказчик долго пытался добиться от недобросовестного подрядчика установки жалюзи в своей квартире, но разбираться с исполнителем пришлось через суд. Неустойка, которую в итоге получил мужчина, оказалась значительно больше потраченных денег.Заочным решением судьи Норильского городского суда в пользу потребителя с компании взыскали 113 895,90 рублей. Из них 41 200 рублей — сумма, уплаченная по договорам; неустойка за просрочку удовлетворения требования потребителя — 32 730,60 рублей; компенсация морального вреда — 2 000 рублей; штраф за нарушение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя — 37 965,30 рублей.