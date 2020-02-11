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11 февраля 2020, 14:37



Язык предков. Президент Владимир Путин поручил в 2020 году ввести дополнительную подготовку преподавателей языков, на которых говорят малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Согласно документу, ведомства до 1 мая 2020 года должны проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов в качестве родного языка в системе общего образования, а также определить число преподавателей, которым нужна дополнительная подготовка. Кроме того, поручено подготовить и представить предложения об оказании дополнительных мер социальной поддержки представителям коренных малочисленных народов, обучающимся в российских вузах по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:145 Указания переданы в Министерство образования и науки, Министерство просвещения, Федеральное агентство по делам национальностей и общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Согласно документу, ведомства до 1 мая 2020 года должны проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов в качестве родного языка в системе общего образования, а также определить число преподавателей, которым нужна дополнительная подготовка.Кроме того, поручено подготовить и представить предложения об оказании дополнительных мер социальной поддержки представителям коренных малочисленных народов, обучающимся в российских вузах по программам, предусматривающим изучение языков и культур этих народов.Фото Дениса Кожевникова